NO LIMITS In attesa dell'arrivo nei concessionari di nuova Sorento, Kia anticipa alcuni dettagli della quarta generazione. Fra le caratteristiche più interessanti spicca il “Terrain mode”, un sistema pensato appositamente per esaltare le doti fuoristradistiche del SUV coreano e in grado di migliorare nettamente la trazione, la stabilità e il controllo su fango, neve e sabbia. Grazie alle nuove modalità di guida specifiche per ciascuna tipologia di fondo, il sistema renderà le versioni a trazione integrale ancor più sicure permettendo al guidatore di cimentarsi su qualsiasi superficie a bassa aderenza. Il sistema “Terrain mode” equipaggerà le versioni Hybrid e Plug-In che arriveranno in Italia a fine 2020.

FUORISTRADA Tramite l’apposito selettore Mode Select, collocato sulla consolle centrale, il guidatore potrà scegliere fra tre differenti driving mode: Fango, Neve e Sabbia. In questa maniera il sistema ottimizzerà automaticamente la trasmissione, permettendo all’auto di adattarsi al meglio al tipo di fondo selezionato, regolando al contempo l’erogazione della potenza del motore e la ripartizione di coppia fra i due assi.

FANGO, NEVE E SABBIA Con la modalità Fango inserita, Sorento diventa il mezzo ideale per affrontare senza remore strade non asfaltate o terreni accidentati. Il cambio effettua passaggi marcia rallentati e la coppia viene stabilizzata il più possibile, mentre al TCS (Traction Control System) vengono demandati gli interventi più decisi, consentendo al veicolo di mantenere lo slancio necessario per non rimanere impantanato nel fango. La modalità Neve verrà apprezzata soprattutto da chi viaggia in climi freddi e da chi pratica sport invernali: su fondi innevati o ghiacciati limita la coppia del motore, ripartendola sulle ruote con maggiore aderenza e - con il supporto del controllo di trazione elettronico - interviene sulle ruote che tendono a slittare, lasciando libere quelle che hanno più grip. Selezionando la modalità Sabbia, Sorento non teme spiagge e deserti perché tutta l’elettronica del “Terrain mode” fornisce il massimo della coppia disponibile, con cambi di marcia ritardati che evitano che il SUV si blocchi fra le dune.