SUV MUST GO ON Si era studiato la parte per mesi ed era pronto a deliziare la platea del ''teatro'' di Ginevra. Poi sappiamo tutti com'è andata, ma poiché The Show Must Go On, qualunque sia il palco dello spettacolo, nuovo Kia Sorento non si perde d'animo e torna alla carica sul web. La quarta generazione del D-Suv del marchio coreano svela il proprio aspetto e i propri contenuti giovedì 19 marzo tramite collegamento in diretta streaming. Coordinate spaziotemporali, la pagina Facebook di Kia Motors Worldwide dalle ore 12.30 in avanti: focus, in particolare, sulle specifiche della gamma europea. Per maggior comodità, qui sotto ecco la finestrella dalla quale sbirciare l'auto insieme a noi all'ora X.

IL CONTEST Tra le caratteristiche più interessanti della world premiere ''virtuale'', la possibilità per gli utenti di partecipare attivamente alla trasmissione: dopo una breve presentazione, i relatori risponderanno in tempo reale alle domande degli spettatori. I più fortunati dei quali si aggiudicheranno uno dei 60 abbonamenti per sei mesi alla rivista Time messi a disposizione, sia in versione cartacea, sia digitale. La fortuna aiuta gli audaci: i vincitori saranno scelti in base alla qualità e alla competenza delle domande stesse.

SORETTO ATTO IV Tra gli sport utility di dimensioni medio-massime e a tre file di sedili, Sorento è un mostro sacro e non può più permettersi alcun passo falso. Le premesse sono in ogni caso convincenti: esterni dalle linee più decise, ma di proporzioni sempre equilibrate, inoltre interni più spaziosi che non in passato, dai materiali più preziosi, infine farciti di tecnologie di infotainment all'avanguardia. Passi avanti anche sul fronte propulsori grazie all'adozione (successivamente al lancio) di due soluzioni ibride (''Smartstream'' nel gergo Kia), una tradizionale (full hybrid), l'altra di natura ibrida ricaricabile (plug-in). Il diesel 2.2 CRDi? Tranquilli, non scompare, anzi rilancia. Ora, microfoni allo ''special guest''.