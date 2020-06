CAMBIO DI PASSO Non solo i motori auto: anche il cambio, a poco a poco, migra dal funzionamento classico meccanico ad un sistema elettrico. O meglio, elettronico. E di ''clutch by wire'' (letteralmente ''frizione a filo''), si parlerà sempre più spesso. Kia accoppierà il suo nuovo cambio manuale intelligente (iMT) dapprima ai modelli Ceed e XCeed equipaggiati con il 1.6 CRDi diesel mild hybrid 48 volt, ed entro fine anno anche a Kia Rio 2021, in particolare la versione 1.0 T-GDI turbo benzina, sempre con mild hybrid 48V. Come funziona l'Intelligent Manual Transmission?

UN PO' DI TECNICA Invece di un collegamento meccanico, la frizione dell'iMT (apparentemente, un comune cambio manuale a 6 rapporti) funziona esclusivamente elettronicamente ed è perfettamente integrata al gruppo propulsore MHEV 48V, in particolare al generatore di avviamento (MHSG) che spegne il motore prima del sistema Stop&Go quando il veicolo rallenta fino ad arrestarsi. Spieghiamo il meccanismo passo passo.

Il conducente inserisce la marcia e la lascia innestata , anche dopo che l'auto (per effetto del mild hybrid) inizia a veleggiare a motore spento;

, anche dopo che l'auto (per effetto del mild hybrid) inizia a veleggiare a motore spento; durante la marcia, l'iMT invia un segnale elettronico al cambio e all'MHSG per spegnere il motore e aprire la frizione;

e all'MHSG per spegnere il motore e aprire la frizione; a motore spento, l'auto avanza per inerzia, con la frizione aperta che limita la decelerazione e consente all'auto di sfruttare al massimo la sua energia cinetica;

e consente all'auto di sfruttare al massimo la sua energia cinetica; mentre il guidatore spinge l'acceleratore per aumentare la velocità o innesta la frizione per cambiare marcia, l'MHSG riavvia il motore nella marcia selezionata in precedenza dal conducente;

dal conducente; la potenza elettrica della batteria da 48V porta istantaneamente il motore e la trasmissione alla velocità corretta ;

; se l'automobile infine scende al di sotto di una determinata velocità, il motore si riavvia con l'assistenza del sistema MHEV e la frizione si chiude, per evitare di forzare il motore nella marcia innestata.

NIENTE PANICO Difficile a dirsi, facile a guidarsi. Sebbene con l'iMT Kia introduca una tecnologia completamente nuova, l'esperienza di utilizzo resta identica a quella della guida con cambio manuale convenzionale. Col vantaggio che il pedale della frizione sarà più cedevole, e lo sforzo da esercitare ancora più ridotto: il pedale infatti non aziona direttamente la frizione vera e propria, ma è solo collegato a un sensore. A comprimere il liquido e a innestare il meccanismo di innesto vero e proprio pensa infatti un attuatore elettroidraulico. La trasmissione del futuro è una trasmissione semi-manuale?