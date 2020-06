TUO VUO' FÀ IL SUV Se una citycar, per sua natura, come dimensioni non può gareggiare contro i Suv (nemmeno quelli ''small''), per emergere ha una sola strada: la tecnologia. Kia Picanto lo sa e per il restyling di metà carriera ruba alle colleghe dei segmenti superiori tutto quel che può, dall'elettronica alla trasmissione. Picanto facelift in vendita in Italia da settembre 2020. Ecco come evolve (in gallery, anche la video promo).

ESTERNI L'affinamento del design coinvolge in particolare gli allestimenti più sportivi, Picanto GT-Line e Picanto X-Line. La griglia ''tiger nose'' presenta ora un nuovo rivestimento strutturato con maglia aperta, mentre la cornice cromata forma un’ampia area che si estende nella parte più bassa dei nuovi fanali con luci diurne a LED a quattro lampadine. Rinnovati in chiave LED anche i gruppi ottici posteriori. La GT-Line si riconosce inoltre per le prese d’aria più accentuate e i paraurti in tinta con inserti nero lucido e fendinebbia ''gioiello''. Dal canto suo, Picanto X-Line si distingue per i nuovi inserti che richiamano le piastre paramotore di protezione dei SUV in finitura metallo. Disponibili infine due nuovi cerchi in lega di alluminio: design a 16 razze da 14 pollici, oppure 16 pollici con taglio diamantato bicolore.

INTERNI in abitacolo fa la sua comparsa un nuovo display touchscreen ''flottante'' di misura superiore a prima: 8 pollici anziché 7. Tra le funzioni, la connessione multipla Bluetooth e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. L'app UVO ''Phase 2'' consente inoltre di attivare da remoto indicazioni stradali, posizione del proprio veicolo e notifiche diagnostiche.

MOTORI Il nuovo corso delle motorizzazioni si chiama ''Smartstream'' e manifesta benefici soprattutto in ottica consumi. Il 1.0 T-GDi turbo benzina a iniezione diretta da 100 cv impiega ora la tecnologia CVVD con apertura delle valvole a variazione continua. A sua volta, l'aspirato 1.0 DPI da 67 cv (molto probabilmente anche a duplice alimentazione benzina-GPL) sostituisce l'iniezione multipoint con la nuova tecnologia di iniezione a doppia porta. Altre innovazioni includono un raffreddamento della camera di combustione più efficace, con un sistema di gestione termica intelligente, che varia le sue caratteristiche di raffreddamento in base al funzionamento del motore. Picanto elettrica? In seguto, non è affatto da escludere.

CAMBIO Picanto 2020 è il primo modello Kia equipaggiato con la nuova trasmissione manuale automatizzata (AMT). In pratica, l'AMT consiste in un cambio manuale a cinque rapporti, ma con attuatori per frizione e innesti marce: il funzionamento è a metà strada tra un cambio meccanico tradizionale e un automatico.

GUIDA ASSISTITA A seconda delle specifiche di allestimento, la nuova gamma ADAS di Picanto include il sistema di assistenza anticollisione frontale (FCA) con rilevamento pedoni, ciclisti e veicoli, inoltre anche Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW) e Lane Follow Assist (LFA), sorta di incrocio tra un cruise control adattivo (controlla l'accelerazione, la frenata e lo sterzo in base ai veicoli che precedono) e mantenimento attivo della vettura a centro corsia. Prezzi e formule di acquisto li conosceremo a fine estate.