CAMBIA LOOK Griglia più stretta, un paraurti più largo e un fascione ridisegnato in chiave più sportiva; e con fari full led dalla firma luminosa rinnovata: ecco la nuova Kia Rio 2021, che si presenta con un look più fresco e grandi novità sottopelle, a livello di dotazioni e motori. A partire dall'elettrificazione: in gamma debutta infatti la Rio mild hybrid con sistema a 48V. Ma andiamo con ordine...

INTERNI All'interno si è puntato sulla qualità percepita, che passa per un nuovo impianto di infotainment con schermo panoramico e un nuovo display digitale da 4,2 pollici ad alta risoluzione nel quadro strumenti. I modelli GT-Line hanno poi interni monocromatici neri con profili bianchi che richiamano i sedili e cruscotto con finitura a effetto carbonio.

INFOTAINMENT L'infotainment ha ora di serie uno schermo da 8 pollici che può essere dotato di navigatore integrato oppure della tecnologia Display Audio, per sfruttare le funzionalità del vostro smartphone tramite la compatibilità con Android Auto e Apple Carplay wireless. Il collegamento Bluetooth supporta ora fino a due dispositivi collegati contemporaneamente e la modalità schermo suddiviso consente agli utenti di controllare contemporaneamente diverse funzioni del veicolo e l'uso contemporaneo di widget differenti.

CONNETTIVITÀ Non manca il sistema telematico UVO Connect, per le informazioni sul traffico in tempo reale, prezzi dei carburanti locali e un avanzato sistema di comandi vocali connesso alla Rete. Il sistema consentirà inoltre ai proprietari di inviare da remoto le indicazioni del navigatore satellitare, controllare la posizione della propria auto e altre funzioni legate alla connettività.

LA RIO MILD HYBRID Lato motori, la nuova Kia Rio 2021 porterà al debutto il nuovo mild hybrid a benzina con la tecnologia di elettrificazione EcoDynamics+ a 48V applicata al motore Smartstream T-GDI da 1,0 litri: turbo e con iniezione diretta. Offerto in due varianti da 100 CV e 120 CV (con 200 Nm di coppia per la versione più potente), questo sistema non si accontenta di prolungare le fasi di spegnimento del motore (tramite lo start & stop e l'inedita frizione e-clutch by wire a comando totalmente elettronico applicata al cambio manuale) ma partecipa anche alla spinta in accelerazione per ottenere una riduzione delle emissioni compresa tra l'8,1% e il 10.7% secondo il ciclo NEDC. Provvede poi il sistema di fasatura variabile delle valvole Continuously Variable Valve Duration (CVVD) a modificare il ciclo di funzionamento del motore (presumibilmente passando dal ciclo Otto al ciclo Miller, anche se la Casa non lo esplicita) per ottimizzare l'efficienza nelle varie condizioni di utilizzo.

BENZINA E GPL Il motore Smartstream 1.0 T-GDI non elettrificato guadagna un nuovo cambio manuale a 6 marce in luogo della precedente unità a 5 rapporti, oltre a un cambio automatico a doppia frizione DCT7 a 7 rapporti. Anche il più economico e già noto motore a benzina aspirato da 1,2 litri e 84 CV è stato aggiornato con un sistema di iniezione Dual Port. Non ci sono per ora informazioni ufficiali su una nuova Kia Rio a GPL, che era in listino in Italia prima del facelift.

AIUTI ALLA GUIDA Lato aiuti alla guida, a seconda delle specifiche, la nuova Rio potrà avere mantenimento attivo di corsia Lane Following Assist, Smart Cruise Control, frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni, veicoli e ciclisti Forward Collision-Avoidance Assist e mnitoraggio angolo cieco Blind-Spot Collision-Avoidance Assist. fino a raggiungere, in autostrada e fino a 180 km/h, una guida semi autonoma di livello 2 (se l'auto è dotata di cambio DCT7).

DATA DI LANCIO La nuova Kia Rio 2021 verrà lanciata in Europa tra settembre e dicembre 2020 con la consueta garanzia di 7 anni o 150.000 km. Prezzi e specifiche devono ancora essere annunciati ma si sa che la gamma colori si arricchirà di due nuove tinte, Perennial Grey e Sporty Blue, per 9 varianti cromatiche in totale, e sono previsti anche cerchi in lega da 16 pollici di nuovo disegno.