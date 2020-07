QUANTA RISERVATEZZA! Correva il mese di dicembre del 2019 quando Kia ha presentato il suo concept Imagine, crossover elettrico ad alta concentrazione di tecnologia, specialmente per quel suo cruscotto così originale, realizzato con 21 schermi a diverse inclinazioni che sembrano un quadro in movimento.

LINEE PIÙ TRADIZIONALI Abbandonando molte delle velleità e degli azzardi stilistici da salone, la nuova vettura elettrica di Kia potrebbe basarsi proprio sul prototipo Imagine, come lasciano intuire le immagini del muletto pizzicato qualche ora fa sulle strade della Germania. Certo, dietro tutte le camuffature è difficile anche solo ipotizzare le forme definitive dell’auto, che sembrano meno sinuose e più tradizionali rispetto alla concept di dicembre, in particolare per la linea del tetto, diritta e non discendente verso la coda. A giudicare dalle foto spia appare meno aggressivo anche il frontale, ma è pur vero che sotto tutte quelle protezioni e teloni scuri potrebbe davvero celarsi qualunque cosa.

CERCHI AFFUSOLATI A confermare l’ipotesi che si tratti di un nuovo veicolo elettrico, oltre all’assenza di tubi di scarico visibili (elemento che di per sé non vuol dire molto), segnaliamo l’assenza di rumore durante il movimento e i cerchi in lega dalle forme particolarmente aerodinamiche, per ridurre il consumo di corrente.

UNA NUOVA PIATTAFORMA Kia ha già a listino due modelli completamente elettrici, Niro EV e Soul EV, ma in entrambi i casi si tratta di adattamenti di auto con motore a combustione interna. Questo nuovo modello dovrebbe invece essere realizzato sulla piattaforma modulare E-GMP, progettata esplicitamente per le auto a zero emissioni, e che sarà alla base anche delle nuove Hyundai 45 e Prophecy.

MOTORE E BATTERIA Non abbiamo dettagli specifici in merito a motore e batteria, ma ci aspettiamo un’auto capace di un’autonomia di almeno 500 km, e una ricarica rapida che permetta di riportare le batterie all’80% della capacità operativa in una ventina di minuti.