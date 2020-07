Un anno difficile

Il 2020, principalmente a causa del Coronavirus, è stato un anno difficile per tutti, e non fanno esclusione l'industria automobilistica e quella cinematografica: entrambe hanno dovuto rimandare eventi, e cancellare uscite e presentazioni. Tra i film posticipati c'è anche il mitico Fast and Furious 9, che non può certo uscire con i cinema chiusi. Ma se sentite la mancanza di nuovi film automobilistici, a correre in vostro soccorso c'è anche Kia.

SU YOUTUBE IL FAST AND FURIOUS DI KIA La Casa coreana ha realizzato un mini film, visibile su YouTube e qui sotto, della durata di quasi sette minuti dal titolo The Features Film, che richiama indubbiamente la nota saga con Paul Walker e Vin Diesel, ma anche i più classici spy movie della Hollywood di un tempo nella sua trama e nei suoi personaggi. Il protagonista del piccolo film, assolutamente in tema con quel tipo di filmografia, viene descritto ufficialmente come ''un giovane dal cuore d'oro che si ritrova invischiato con le persone sbagliate, e diventa un autista della mafia''. Lo vedremo al volante di otto diversi modelli di auto Kia nel corso di una notte: Forte, Soul, Niro EV, Niro HEV, Seltos, Sportage, Sorento e Stinger nel finale.

DI COSA SI TRATTA Ovviamente, trattandosi innanzitutto di un video promozionale, per ogni modello possiamo vedere evidenziati (in modo comunque decisamente originale) le caratteristiche delle auto per quanto riguarda sicurezza, tecnologia e comodità. Ma nel film realizzato dall'agenzia creativa David&Goliath non mancano inseguimenti e scene adrenaliniche che potranno entusiasmare tutti gli appassionati di auto al momento un po' in astinenza da nuovi film.



LA DICHIARAZIONE Russell Wager, direttore marketing di Kia Motors America, l'ufficio dietro al progetto, ha dichiarato: ''Quest'estate sentiremo la mancanza delle sale cinematografiche e dei blockbuster hollywoodiani, così abbiamo colto l'occasione per offrire un'esperienza simile. Mentre molte Case automobilistiche offrono più o meno sempre le stesse cose, The Features Film è un modo unico e divertente di distinguerci e raggiungere direttamente i consumatori con un contenuto altamente creativo, in grado di mostrare le grandi differenze tra le opzioni della gamma Kia''.