Autore:

Lorenzo Centenari

DUE IN UNO C'è auto ibrida e auto ibrida. Ci sono le full hybrid e ci sono quelle plug-in hybrid: questione di gusti, di capacità di spesa, di stile di guida e di vita. Pochi i modelli che aderiscono ad entrambe le correnti di pensiero, Kia Niro è una di quelle. Nata nel 2016 e moltiplicatasi in oltre 100.000 esemplari solo nella vecchia Europa, ad autunno 2019 Niro si rinnova nello stile e nei contenuti, virando esplicitamente in direzione della sorella 100% elettrica, "Sua Purezza" e-Niro (in arrivo in Italia a primavera 2020). Nuove Kia Niro Eco Hybrid e Kia Niro Eco Plug-in: cosa cambia? Follow me.

COM'E' FUORI Il powertrain di Niro era avanzato anche due anni fa, gli interventi del restyling 2019 si concentrano perciò su aspetto esterno e dotazioni tecnologiche. Del nuovo design della carrozzeria, spicca innanzututto l'ottimo lavoro su fanaleria anteriore e posteriore: davanti debuttano i caratteristico proiettori "ice-cubes", i fendinebbia a Led (optional), inoltre luci diurne con motivo a doppia freccia (sempre a Led). Nuovi anche il paraurti e la classica mascherina "tiger nose", ora ad effetto tridimensionale. Al retrotreno, ridisegnato il paraurti con ""skid plateW ed equipaggiati i gruppi ottici di tecnica Led. Specifica anche la grafica dei cerchi (da 16 a 18 pollici). Il risultato vale lo sforzo: Niro 2019 veste più moderna.

COM'E' DENTRO Passi in avanti anche all'interno, e non solo perché i materiali - almeno nella parte superiore della plancia - sono meglio lavorati e morbidi alla mano. Piacevole l'inserto sul cruscotto in nero lucido, di buon effetto anche la striscia cromata che corre per l'intera lunghezza della plancia. Di serie, Kia Niro 2019 adotta un display touch da 8 pollici predisposto ad integrare Android Auto e (novità) Apple CarPlay, sull'edizione top di gamma è invece incastonato nel pannello plancia il nuovo schermo a sfioramento da 10,25 pollici con sistema UVO Connect. Oltre alla fruizione da smartphone tramite app dedicata, maggiore proprietà di UVO Connect è il sistema Kia Live che utilizza una SIM card dedicata per mantenere l’auto connessa e aggiornata in tempo reale. Informazioni sul traffico, previsioni meteo, punti di interesse, prezzi carburante, disponibilità di parcheggi pubblici, infine anche stazioni di ricarica elettrica, incluse disponibilità e tipologia di connessione. Di base, su nuova Kia Niro è il quadro strumenti TFT da 4,2 pollici: a pagamento, il Supervision Cluster da 7 pollici, molto più "cool".

GEMELLE DIVERSE Detto degli upgrade estetici e informatici, la meccanica. Il motore a combustione è sempre il 4 cilindri 1.6 GDi benzina ad alimentazione atmosferica da 105 cv, il cambio un automatico doppia frizione DCT a 6 rapporti, ora con comandi al volante. Differenti invece le unità elettriche presenti nei rispettivi sistemi ibridi: su Niro Eco Hybrid, motore sincrono da 43,5 cv alimentato da batterie ai polimeri di litio da 1,56 kWh di capacità energetica. Mentre per Niro Eco Plug-in, motore elettrico da 60,5 cv e batterie da 8,9 kWh. Potenza di sistema identica su entrambe, 141 cv e 265 Nm di coppia. La differenza è che Niro Eco Plug-in marcia anche in modalità full electric: autonomia a zero emissioni fino a 65 km in città, di 49 km nel ciclo combinato.

ADAS La guida autonoma è un'altra cosa, ma Kia Niro si fa sempre più sicura e intelligente. In allestimento Urban, le dotazioni di sicurezza attiva includono cruise control, sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (Lane Keeping Assist), il sistema di monitoraggio pressione pneumatici, inoltre il rilevamento stanchezza del conducente (Driver Attention Warning). L'equipaggiamento Style aggiunge il Forward Collision-avoidance Assist, ovvero la frenata automatica di emergenza con riconoscimento vetture, pedoni e ciclisti, e lo Smart Cruise Control, mentre Niro Evolution è completa anche di High Beam Assist, Blind-spot Collision Warning, Rear Cross-traffic Collision Warning e Intelligent Speed Limit Warning.

ALLA CASSA Listino prezzi a partire da 26.250 euro per Kia Niro Hybrid (HEV 1.6 GDi DCT Urban), da 36.250 euro (esattamente 10.000 euro in più) per Niro Plug-in Hybrid (PHEV 1.6 GDi DCT Urban). Di 2.000 euro la differenza da versare per l'allestimento Style, altri 3.250 euro per la top di gamma Evolution. A seconda della regione di appartenenza e del relativo piano di mobilità ecologica, Niro Hybrid può tuttavia godere di un beneficio economico (tra incentivi pubblici e incentivi Kia) anche di 8.350 euro. Per Niro Plug-in Hybrid, la cifra cresce a 10.350 euro. A proposito di spesa: e i consumi? Sotto la gallery...