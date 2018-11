Autore:

Lorenzo Centenari

VENERDI PAZZO In principio fu Halloween, festa pagana per antonomasia. Poi venne la volta del Black Friday, tradizione che appartiene esclusivamente alla cultura nordamericana, ma che a poco a poco ha contagiato anche il Vecchio Continente. Belpaese in primis: gli italiani, si sa, alle mode che arrivano da Oltreoceano sono particolarmente sensibili. In attesa che un bel dì anche da queste parti si festeggi pure il Thanksgiving, con tanto di tacchino a centro tavola e partita di football in televisione, il mondo dei motori non può ignorare il fenomeno Black Friday. E così, numerose Case auto e moto, ma anche aziende di accessori e abbigliamento, celebrano la ricorrenza confezionando offerte speciali e promozioni ad hoc.

