FIAT TIPO E TIPO CROSS 2021: TUTTE LE NOVITÀ

Dopo Panda e 500, anche Tipo si rinnova: restyling completo della gamma, nuovo design, tecnologia ai massimi livelli e nuovi motori, più performanti ed ecologici. Soprattutto, esordisce nuova Tipo Cross, la carrozzeria crossover. Ora, un excursus.





Sul nuovo frontale ecco la griglia ridisegnata su cui spicca il nuovo logo Fiat. I fari sono completamente inediti, ora adottano la tecnologia full LED sia nell’anteriore, sia nel posteriore. Al bumper nella parte bassa della vettura, ridisegnato con l’inserimento di elementi in cromo satinato, si abbinano nuovi cerchi in lega da 16” o 17” con finiture diamantate e nuovi disegni. Nuova Tipo è inoltre disponibile anche in due inedite nuances: l’Oceano Blu e il Paprika Orange.

All’interno, l’abitacolo è tutto nuovo. I sedili presentano tessuti con design esclusivi e il cluster digitale TFT da 7” totalmente configurabile sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. Un sistema estremamente più tecnologico e sofisticato, che consente di avere sotto controllo durante il viaggio lo stato della vettura, la parte multimediale e il telefono. Il cluster si abbina alla nuovissima radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25”, già adottata anche da nuova 500. Il volante è più compatto e sagomato, ulteriore attenzione è stata infine dedicata alla plancia di controllo centrale in cui sono stati rivisitati i comandi per il clima e aggiunti nuovi inserti cromo e black.

Si allarga dunque la famiglia Tipo con l’arrivo di un nuovo body. Tipo Cross si va ad aggiungere alle altre tre varianti di carrozzeria (4 porte, 5 porte e Station Wagon) e si presenta come un vero e proprio crossover. La vettura appare subito più larga, con il nuovo disegno della griglia che si estende fin sotto i proiettori e, ovviamente, più alta (+7 cm). L'assetto è stato rialzato di quasi 4 cm grazie a una nuova taratura delle sospensioni e all'introduzione di una soluzione cerchio-pneumatico già vista su un'altro crossover della gamma Fiat, ovvero 500X. Per Tipo Cross, anche pneumatici maggiorati. Il nuovo assetto, poi, garantise una posizione di guida più alta e agevola l'ingresso e l'uscita dalla vettura, oltre a semplificare tutte quelle operazioni a cui le famiglie di Tipo sono abituate, come il posizionamento dei bambini sui seggiolini posteriori o il recupero di oggetti incastrati sotto i sedili. Inserto “cross” a cominciare dai codolini su tutta la fiancata e sul frontale, dove trovano posto anche uno skid plate e un bumper specifico con una bull-bar prominente che regala alla vettura un aspetto più solido e muscoloso, passando per le minigonne, l’estrattore posteriore e le pratiche barre sul tetto fino a oggi presenti solo sulla versione SW.

Oltre al design, un importante intervento di rinnovamento ha riguardato l’area tecnologica. Nuova Tipo è equipaggiata con un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione:

il Traffic Sign Recognition , che identifica la velocità massima consentita secondo i limiti della strada sulla quale si sta viaggiando;

, che identifica la velocità massima consentita secondo i limiti della strada sulla quale si sta viaggiando; l’ Intelligent Speed Assist che suggerisce al conducente di impostare il limite di velocità;

che suggerisce al conducente di impostare il limite di velocità; il Lane Control che non fa uscire la vettura dalla corsia, a condizione che siano correttamente rilevabili le linee di demarcazione della stessa;

che non fa uscire la vettura dalla corsia, a condizione che siano correttamente rilevabili le linee di demarcazione della stessa; l’ Attention Assist , ovvero il rilevatore che suggerisce al conducente di fare una pausa quando troppo stanco per proseguire il viaggio;

, ovvero il rilevatore che suggerisce al conducente di fare una pausa quando troppo stanco per proseguire il viaggio; l’ Adaptive High Beam , che garantisce una migliore visibilità durante la guida notturna attraverso l’accensione automatica dei proiettori abbaglianti quando il lato opposto della carreggiata è libero;

, che garantisce una migliore visibilità durante la guida notturna attraverso l’accensione automatica dei proiettori abbaglianti quando il lato opposto della carreggiata è libero; il Blind Spot Assist che, attraverso sensori ultrasonici, controlla gli angoli ciechi e avvisa con un segnale luminoso triangolare - che appare sullo specchietto laterale - se ci sono degli ostacoli;

che, attraverso sensori ultrasonici, controlla gli angoli ciechi e avvisa con un segnale luminoso triangolare - che appare sullo specchietto laterale - se ci sono degli ostacoli; oltre ai sensori di parcheggio anteriori, al Keyless Entry/Go e al Wireless Charger che consente di ricaricare il cellulare senza fili. Si tratta di un vero concentrato di potenza: un oggetto di ricarica veloce da 15 watt, con una potenza tre volte superiore a quella degli smartphone più venduti.





Nuova Tipo adotta infine una gamma propulsor completamente rinnovata. Il tre cilindri 1.0 T3 turbo benzina da 100 CV sostituisce l'odierno quattro cilindri 1.4 ad alimentazione atmosferica e fa il paio coi diesel 1.3 Multijet da 95 CV e 1.6 Multijet, ora con 130 CV (precedentemente 120 CV).

Nuova gamma Tipo sviluppata su due anime: l’anima “Life” declinata in 3 allestimenti – Tipo, City Life, Life, disponibili su tre varianti di carrozzeria (4 porte, 5 porte e Station Wagon) e l’anima “Cross” che, invece, è declinata in due allestimenti – City Cross e Cross – e nella variante body crossover 5 porte. Nuova Tipo disponibile a partire da 13.900 euro abbinata al finanziamento di FCA Bank: sarà presente nelle concessionarie Fiat da fine novembre 2020.