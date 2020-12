TANDEM Due auto, due missioni separate. L'una, Tipo Cross, che strizza l'occhio al mondo SUV e che si candida come proposta alternativa in un segmento più affollato della spiaggia di Riccione (in epoca pre-Covid). L'altra, Panda Sport, che vivacizza un'esperienza familiare a tutti noi italiani come quella di guidare la regina incontrastata delle citycar. Nuova Fiat Tipo Cross 2021 e nuova Fiat Panda Sport 2021 sono proprio le protagoniste della diretta video in programma questa mattina (martedì 1° dicembre) alle 10.30 sul canale YouTube del marchio Fiat. E che noi vi scodelliamo proprio qui, su questa pagina. Clicca Play all'ora esatta per conoscere - per bocca del Ceo FCA regione Emea Luca Napolitano in prima persona - design, pacchetti di accessori, listino prezzi e data di uscita in concessionaria.

PANDA SPORT Fiat Panda celebra il quarantennale dalla nascita e per l’occasione si rinnova e allarga la famiglia con nuova Panda Sport (e nuova Panda City Life) La gamma si declina ora in cinque allestimenti. Lievi le modifiche all'esterno, più impattanti i cambiamenti in chiave digitale in abitacolo. Panda Sport, in particolare, è immediatamente riconoscibile grazie ai cerchi in lega “Sport” da 16 pollici bicolore con gemme nere/rosse, le maniglie e le calotte degli specchi in tinta carrozzeria, infine l’esclusivo logo “Sport” cromato sulla fiancata laterale, sopra l’indicatore di direzione. Disponibile anche la nuova ed esclusiva livrea Grigio Opaco. All’interno risaltano la nuova plancia di colore titanio, i pannelli porte specifici in eco-pelle, l’inedito imperiale nero, i nuovi sedili con rivestimento in tinta grigio scuro, i dettagli in tecno-pelle, le fasce laterali in tessuto e cuciture rosse.

TIPO CROSS Anche la compatta si rinnova in modo sostanziale: restyling completo della gamma, nuovo design, tecnologia ai massimi livelli e nuovi motori, più performanti ed ecologici. Soprattutto, esordisce nuova Tipo Cross, carrozzeria crossover che si va ad aggiungere alle altre tre varianti (4 porte, 5 porte e Station Wagon). La vettura appare subito più larga, con il nuovo disegno della griglia che si estende fin sotto i proiettori e, ovviamente, più alta (+7 cm). L'assetto è stato rialzato di quasi 4 cm grazie a una nuova taratura delle sospensioni e all'introduzione di una soluzione cerchio-pneumatico già vista su un'altro crossover della gamma Fiat, ovvero 500X. Per Tipo Cross, anche pneumatici maggiorati. In video, tutti i dettagli.