SPY SHOTS Era marzo, quando vi mostrammo le foto spia di una Fiat Tipo in fase di test in Nord Europa. L'auto era solo parzialmente camuffata all'anteriore, lasciando intravedere tutto il resto della carrozzeria. Ora ecco fare capolino una nuova foto che mostra proprio la parte anteriore dell'auto, diversa - per quanto si evince - da quella precedentemente avvistata. Che si tratti di una Tipo ''Cross''?

TIPO OFF-ROAD Che la nuova immagine mostri il frontale della presunta Fiat Tipo Cross, oppure no, prendiamo nota dei fari a LED e, nella parte bassa del muso, della cornice in grigio che circonda fendinebbia e griglia inferiore. Per intenderci, un'appendice che ricorda la cugina Fiat 500X Cross (foto qui sotto).

ALTRI PARTICOLARI Anche le cornici dei passaruota in colore nero, a contrasto con la carrozzeria bianca (scorrete in basso, verso la gallery), ci fanno pensare ad una versione di Tipo più ''specialistica'': un crossover cittadino, insomma. Anche lateralmente, per quel poco che si possa intuire, sembra spuntare una una bandella laterale di colore nero (o forse grigio) che interrompe il bianco della fiancata, facendo il pari col frontale grigio-nero. Sul fronte degli interni circola una foto con cruscotto digitale, ma non sembrano esserci ulteriori modifiche di rilievo. Naturalmente, nulla è trapelato di ufficiale da parte di Fiat, pertanto, almeno fino al prossimo avvistamento, dovremo accontentarci di questo spy shot.