NUOVA TIPO IN ARRIVO Che il restyling, o meglio il facelift, fosse nell'aria lo sapevamo già: la nostra prima anteprima della nuova Fiat Tipo risale a maggio del 2019 e ci attendevamo il debutto in società al Salone di Ginevra 2020, che come tutti sanno è stato annullato per l'epidemia di coronavirus. Non di meno l'auto arriverà. E pure presto, a giudicare dalle prime foto spia che la ritraggono quasi priva di camuffature.

FUORI FEDELE A SE STESSA La nuova Fiat Tipo uscirà dagli stabilimenti di Tofas in Turchia, e come si vede dalle foto trovano conferma le voci secondo cui a cambiare maggiomente saranno gli interni. le uniche coperture riguardano il frontale e le novità della carrozzeria riguarderanno maggiormente i fascioni.

I CAMBIAMENTI? A BORDO Occhi puntati sull'impianto infotainment, che dovrebbe essere oggetto di un aggiornamento. L'intera consolle si dice ridisegnata per ospitare uno schermo da 10,25 pollici con tecnologia Uconnect di nuova generazione. Nessuna notizia, per ora, sui motori, ma si sa che rispetteranno i requisiti Euro 6d. Il tubo di scarico che si intravede sotto il paraurti posteriore, tuttavia, fa capire che l'offerta prevederà ancora unità tradizionali.