FIAT PANDA 2021: ''I MIEI PRIMI 40 ANNI''

Debuttò nel 1980, oggi è ancora sulla breccia, anzi domina il mercato in lungo e in largo. Fiat Panda celebra il quarantennale dalla nascita e per l’occasione si rinnova e allarga la famiglia con nuova Panda Sport e nuova Panda City Life. La gamma si declina ora in cinque allestimenti. Lievi le modifiche all'esterno, più impattanti i cambiamenti in chiave digitale in abitacolo. Ma andiamo con ordine.







Il design di Panda City Life, allestimento che si piazza appena sopra la versione base, si caratterizza per nuovi specifici paraurti, nuovi codolini parafango, inoltre nuovi inserti nelle minigonne e nuovi cerchi “Life” da 15 pollici che si sposano perfettamente con i numerosi elementi neri a contrasto offerti di serie: dalle barre longitudinali alle fasce protettive laterali, dalle calotte degli specchi alle maniglie esterne. All’interno, sedili in tessuto bicolore grigio, plancia di colore antracite, climatizzatore manuale, Radio DAB Mobile con Bluetooth 2.1, l’apposito supporto per smartphone installato sulla plancia e i comandi al volante. A richiesta - ecco la grande novità - il display touchscreen da 7 pollici con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto.

A sua volta, nuova Panda Sport è immediatamente riconoscibile grazie ai cerchi in lega “Sport” da 16 pollici bicolore con gemme nere/rosse, le maniglie e le calotte degli specchi in tinta carrozzeria, infine l’esclusivo logo “Sport” cromato sulla fiancata laterale, sopra l’indicatore di direzione. Disponibile anche la nuova ed esclusiva livrea Grigio Opaco. All’interno risaltano la nuova plancia di colore titanio, i pannelli porte specifici in eco-pelle, l’inedito imperiale nero, i nuovi sedili con rivestimento in tinta grigio scuro, i dettagli in tecno-pelle, le fasce laterali in tessuto e cuciture rosse. Per Panda Sport, a richiesta anche l’inedito Pack Pandemonio, tributo all’omonimo kit lanciato nel 2006 su Panda 100 HP: pinze freni rosse, vetri oscurati e l’inedito volante in tecno-pelle con cuciture rosse. Il nuovo display touchcreen da 7 pollici è invece di serie.

Novità anche per Panda Cross e City Cross, gli allestimenti top di gamma, con trazione anteriore ma anche 4x4. Nuova City Cross si presenta con una nuova livrea pastello Blu Ceramico che si abbina perfettamente al nuovo rivestimento bicolore (blu e nero) in tecno-pelle sui pannelli porte e sui sedili, quest’ultimi impreziositi da cuciture argentate e dotati di fasce laterali in tessuto. Dal canto suo, Panda Cross adotta nuovi cerchi “Cross” Style da 15 pollici e nuovi sedili bicolore. Su entrambe le versioni, display touchcreen sempre di serie.

Lanciata lo scorso febbraio su Panda Hybrid Launch Edition, la tecnologia mild hybrid è infine ora disponibile sull’intera gamma Panda. In fase di lancio, un vantaggio di 1.500 euro su tutte le soluzioni finanziarie promozionali di FCA Bank. E tra il ventaglio delle offerte, anche il Private Lease.