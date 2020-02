La nuova Fiat Panda Hybrid riprende in tutto e per tutto lo stile delle sorelle a motore endotermico, ma in versione Cross. La Launch Edition della nostra prova video è una edizione speciale con una colorazione della carrozzeria Verde Rugiada, adesivo H formato da due gocce che si incorciano sul montante centrale e logotipo Hybrid sul portellone. La caratteristica peculiare degli interni e data dai rivestimenti in tessuto Seaqual, una particolare fibra ricavata dai materiali plastici di riciclo, recuperati dagli oceani. Insomma, oltre al motore più ecologico, la nuova Panda Hybrd sottolinea la sua vocazione eco-compatibile in maneria netta.

Ci sono anche cerchi in lega leggera da 15 pollici dal disegno specifico, assetto rialzato, grandi fendinebbia, paraurti con protezioni e modanature specifiche, per uno stile più country. La Panda Hybrid mostra un’immagine bella robusta, quasi muscolosa per essere una citycar. La posizione di guida è piacevole, con tutto a portata di mano e i comandi facili da trovare e usare. Non c’è il display al centro della plancia, ma un supporto per lo smartphone per interagire con il sistema multimediale attraverso l’app e gestire la macchina da remoto. Il sistema multimediale supporta i protocolli Apple CarPlay e Android Auto. Buona l'abitabilità per quattro passeggeri e discreta la capacità del bagagliaio con un volume che varia da 260 a 870 litri.

Il nuovo motore tre cilindri aspirato di 999 cc Firefly ha 70 CV/6.000 giri e 92 Nm/4.000 giri ed è accoppiato al sistema elettrico da 12 Volt con batteria al Litio da 11Ah e 3.600W. Il mild-hybrid regala vivacità alla Panda in accelerazione, la batteria serve per alimentarlo e mantenere in vita i sistemi di bordo quando la macchina sta “veleggiando”. Infatti, sotto i 30 km/h e con il cambio in folle, posso rallentare con il motore spento fino all’arresto, per risparmiare carburante e inquinare di meno.

Fiat dichiara una media di 4 litri/100 km (25 km/litro) e con un valore sulle emissioni di 89 g/km di CO2. Omologata Euro 6d, la nuova Panda Hybrid ha libero accesso alle zone a traffico limitato delle città italiane e a tutte le agevolazioni fiscali introdotte dal governo. Il prezzo di listino della versione Launch Edition è di 16.100 euro escluse promozioni e al netto degli optional.