COSA CAMBIA La lunghezza rimane simile, ora siamo a 4,41 metri, ma le linee della nuova Mercedes GLA 2020 segnano una netta differenza con la generazione precedente. Ora ha forme più morbide e muscolose, da vero SUV, a tutto vantaggio dell'abitabilità interna. Non è un caso se a bordo del rinnovato crossover tedesco - disponibile in versioni con trazione anteriore o con trazione integrale 4Matic - si sta davvero bene: c'è tantissimo spazio per le gambe e per la testa anche seduti dietro. A patto di viaggiare in quattro, visto che il divanetto è troppo stretto per tre. Bene, ma non benissimo il bagagliaio, che con una capacità che va da 435 a 1.430 litri non raggiunge il top del segmento, ma è molto sfruttabile per la forma e per il doppiofondo regolabile in altezza.

L'INFOTAINMENT A bordo spicca il sistema infotainment MBUX che ha debuttato su Mercedes Classe A e che con due display da 7 o da 10,25 pollici (opzionali) fornisce una spettacolare e completissima strumentazione digitale configurabile: con il plus dell'assistente virtuale che risponde al comando vocale Hey Mercedes! A tanta tecnologia bisogna abituarsi: all'inizio famigliarizzare con tutte le possibilità di configurazione mette in soggezione, ma poi l'effetto wow è assicurato.

AL VOLANTE Su strada, la prova della Mercedes GLA 200 d Automatic Premium ha fornito gradevoli conferme: prestazioni brillanti e guida divertente senza risultare troppo nervosa o troppo sportiva nell'assetto, che pure su questo allestimento è ribassato di 15 mm rispetto allo standard e prevede cerchi da 19 pollici. Come ci riesce? Tutte le risposte e molti altri dettagli su pregi e difetti della nuova Mercede GLA nella nostra prova video: clicca e guarda! Oppure leggi la prova completa a questo link.

SCHEDA TECNICA MERCEDES GLA 200 D AUTOMATIC 2020

Motore: 2,0 litri turbodiesel, 150 CV e 320 Nm

Prestazioni: 208 km/h; da 0 a 100 km/h in 8,6”

Cambio: doppia frizione a 8 rapporti, trazione anteriore

Posti: 5 - bagagliaio da 435 a 1.430 litri

Misure: 4,41 x 1,83 x 1,61 m

Prezzo: da 38.270 euro