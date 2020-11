E-TYRES In principio fu il lockdown, o meglio: la primavera scorsa, la chiusura prolungata di negozi fisici e di centri commerciali ha indubbuamente accelerato il paradigma, tuttavia il processo di smaterializzazione delle transazioni era già in corso. O meglio, in crescita costante. Sta di fatto che acquistare online è un'abitudine che sempre più si cristallizza anche tra gli ''analogici'' italiani. Sempre più, anche tra gli automobilisti. I quali ancora nicchiano al momento di comprare in rete l'auto nuova, ma vanno a nozze invece quando serve procurarsi un accessorio o un pezzo di ricambio. Tipo gli pneumatici. Su eBay, portale e-commerce di riferimento che non ha bisogno di presentazioni, ogni 9 secondi un accessorio trova un nuovo proprietario. E in futuro? Vendita reale cannibalizzata dalla vendita esclusivamente digitale? Semmai, a farla da padrone sarà un mix di entrambe.

''PHYGITAL'' EXPERIENCE Proprio ad ottobre, eBay lancia il servizio aggiuntivo di montaggio gomme presso il network di officine dell'ecosistema Garage365. Acquisti il treno di pneumatici, scegli (a piacimento) anche l'opzione (gratis) dell'installazione, scegli inoltre in quale dei centri affilliati far recapirare il set di gomme, per il cui montaggio sarà sufficiente recarsi sul posto e presentare il QR Code spedito per e-mail. L'iniziativa eBay una case history di integrazione naturale tra commercio classico e virtuale: ''Nel 2020 - spiega Francesco Faà di Bruno, Head of Motors eBay Italia, Francia e Spagna - oltre un utente su cinque, il 23%, utilizza Internet come canale per l'acquisto di accessori auto. In tema di pneumatici, da una ricerca svolta in partnership con Jepa è emerso tuttavia come la maggior parte dei clienti, una volta completata la transazione, sia afflitta dal problema dell'installazione. Da qui l'idea di accompagnare l'automobilista lungo l'iter completo di sostituzione delle gomme, associando quindi l'esperienza digitale a quella più tradizionale''.

GOMMISTA FAI-DA-TE? Già, perché un pneumatico non è un prodotto do-it-yourself, come nel caso invece di prodotti per la pulizia, per piccole riparazioni, oppure pezzi di ricambio di sostituzione semplice e immediata. Montaggio gomme, equilibratura inclusa, giocoforza è operazione da affidare ad un professionista equipaggiato di strumentazione ad hoc: ''Ecco perché - sostiene Faà di Bruno - la formula vincente consiste oggi nell'integrazione tra la dimensione virtuale, quella dell'acquisto vero e proprio, sempre più sicuro e rapido, e l'assistenza concreta di personale qualificato. Un fattore che per equipaggiamenti come gli pneumatici resta necessario''.

NON VEDO, NON CREDO Dalle sole ''calzature'' all'abito completo, ovvero dalle sole gomme all'auto nuova. Un giorno, la concessionaria universale sarà il web. Stando ad alcune proiezioni, nel 2030 almeno il 10% delle compravendite di auto si svolgerà online. Oggi, tuttavia, la quota è ancora sotto l'1%. ''L'acquisto di un ricambio - afferma Faà di Bruno - è quasi sempre mosso da una condizione di necessità, mentre l'acquisto di una nuova auto, oltre a muovere cifre maggiori, implica un percorso normalmente assai più lungo e che coinvolge la sfera emotiva in percentuali ben maggiori. Un mercato online delle automobili già esiste e cresce in modo progressivo. Ma non è ancora del tutto maturo, proprio per l'assenza di contatto umano e di esperienza fisica preacquisto, valutazione di persona dell'usato inclusa. Ecco perchè, in attesa di eventuali evoluzioni future, eBay oggi - conclude il manager - preferisce concentrare i propri sforzi su servizi indispensabili legati alla manutenzione e alla riparazione''. Il ricambio è online, la nuova auto è ancora off-line. Per ora.