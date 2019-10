Autore:

Claudio Todeschini

TEMPO DI CAMBIARE Come ogni anno, con l’avvicinarsi della brutta stagione scatta l’obbligo di montare gli pneumatici invernali sulla propria auto. La normativa vigente prevede che il cambio gomme venga effettuato dal 15 ottobre, concedendo però un mese di tolleranza (fino al 15 novembre). Le gomme estive potranno poi essere rimesse a cominciare dal prossimo 15 aprile. L’obbligo non vale per chi monta pneumatici all season. Le singole amministrazioni regionali e locali possono emettere ordinanze speciali in funzione delle condizioni del territorio, che vi consigliamo di controllare sul portale di Assogomma pneumaticisottocontrollo.it.

BUONI MOTIVI PER IL CAMBIO Il primo motivo per passare alle invernali quando si abbassano le temperature è legato alla sicurezza, ed è quello più importante. Le gomme estive, per composizione della mescola e disegno del battistrada, mal si adattano alle temperature più rigide dei mesi invernali: questo vuol dire spazi di frenata sensibilmente allungati, e una generale scarsa efficacia. Non è necessario che nevichi, basta una temperatura inferiore ai 7 gradi centigradi perché le invernali comincino a manifestare un vantaggio tangibile sulle estive.

MULTE SALATE È possibile circolare con le gomme estive a patto di avere le catene nel bagagliaio, ma è una soluzione comunque sconsigliata (anche perché quasi tutte le macchine con cerchi in lega non sono catenabili...). Il secondo motivo per passare alle invernali è puramente economico: chi viene “pizzicato” con le gomme sbagliate rischia una sanzione amministrativa da 85 euro (ridotta a 59,50 se pagata entro cinque giorni) fino a 1.695 euro e il ritiro del libretto di circolazione. In caso di incidente, inoltre, la compagnia assicurativa potrebbe decidere di non coprire gli eventuali danni.

COME PRENDERSI CURA DELLE GOMME È quasi superfluo ribadire che gli pneumatici rappresentano, letteralmente, il collegamento tra l’automobile e la strada, influendo in maniera determinante su comfort e sicurezza alla guida. Come fare per tenerli sempre in buone condizioni? Ecco cinque semplici regole della finlandese Nokian, che di gomme invernali se ne intende: è stata la prima azienda, nel 1934, a inventare lo pneumatico invernale per camion, ed è uno dei maggiori fornitori di gomme da neve per la Russia e numerosi altri paesi del Nord Europa, dove di condizioni estreme ne sanno qualcosa.

1 - Controllare regolarmente la pressione. Un gonfiaggio irregolare favorisce l’usura irregolare del battistrada e ne riduce l’efficacia: se lo pneumatico è troppo gonfio, la parte a contatto con l’asfalto è minore, con conseguente aumento degli spazi di frenata e minor aderenza. Al contrario, se l’aria è poca, la superficie a contatto con la strada aumenta, provocando usura dei bordi e del fianco della gomma; aumentano inoltre i consumi, e lo spazio di frenata sul bagnato. I valori corretti di pressione variano da macchina a macchina: sono sempre riportati nel manuale di istruzioni, spesso sull’etichetta all’interno del serbatoio della benzina, o nel sistema di infotainment.

2 - Effettuare la rotazione degli pneumatici tra l’asse anteriore e posteriore dopo circa 8.000/10.000 km.

3 - Verificare che lo pneumatico sia stato montato correttamente seguendo il senso di rotazione previsto dal costruttore. Un controllo semplicissimo, che si effettua osservando la freccia sul fianco della gomma. Un montaggio al contrario riduce le prestazioni della gomma, in qualsiasi condizione.

4 - Tenere uno stile di guida il più possibile tranquillo. Procedere nervosamente, con accelerate e frenate brusche riduce considerevolmente la vita degli pneumatici.

5 - Controllare sempre l’usura del battistrada quando si ruotano le gomme, prestando particolare attenzione a segni di irregolarità, indici di un montaggio sbagliato o di qualche anomalia nella macchina. In questo caso, è bene far controllare la bilanciatura da un gommista.