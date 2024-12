Guida completa alle gomme invernali: tutto ciò che devi sapere per una guida sicura

Con l'arrivo della stagione fredda, la sicurezza stradale diventa una priorità assoluta. Le condizioni meteorologiche avverse, come neve, ghiaccio e basse temperature, possono rendere la guida particolarmente insidiosa. In questo contesto, l'utilizzo di pneumatici adeguati gioca un ruolo fondamentale nel garantire aderenza e stabilità al veicolo. In Italia, l'obbligo di montare gomme invernali o di avere catene da neve a bordo è regolamentato per specifici periodi dell'anno, rendendo essenziale per ogni automobilista essere informato e preparato.

Indice

Assogomma: le Fiat Tipo per la prova di tenuta in curva sulla neve

Le gomme invernali, comunemente note come ''gomme da neve'', sono pneumatici progettati specificamente per offrire prestazioni ottimali in condizioni climatiche fredde. La loro mescola di gomma rimane più morbida a basse temperature, garantendo una migliore aderenza su strade innevate o ghiacciate. Inoltre, il battistrada presenta scanalature più profonde e lamelle aggiuntive che facilitano l'espulsione di neve e acqua, riducendo il rischio di aquaplaning.

Le gomme invernali superano le estive in termini di aderenza, trazione e frenata su neve, ghiaccio e asfalto freddo. Le estive, invece, offrono prestazioni migliori a temperature superiori ai 7°C, grazie a una mescola più dura e un battistrada meno profondo.

Le gomme all season, o quattro stagioni, sono progettate per offrire un compromesso tra le prestazioni estive e invernali. Sebbene possano essere utilizzate tutto l'anno, non garantiscono le stesse performance delle gomme invernali in condizioni di neve o ghiaccio (né le caratteristiche delle estive a temperature miti). Le gomme invernali offrono una maggiore aderenza e sicurezza nelle condizioni più rigide, grazie alla loro mescola e al disegno del battistrada specifici.

Michelin: lo pneumatico All Season CrossClimate 2 SUV

Le gomme all season, conosciute anche come quattro stagioni, rappresentano una soluzione intermedia tra gomme estive e invernali. Grazie alla loro mescola bilanciata e al battistrada versatile, sono adatte a climi temperati, ma presentano limiti evidenti nelle condizioni più estreme. Ad esempio, in caso di forti nevicate o temperature molto basse, non raggiungono le prestazioni delle gomme invernali. Tuttavia, sono una scelta pratica per chi vive in zone con inverni miti, permettendo di risparmiare sui costi di cambio stagionale.

Vantaggi delle gomme all season:

Riduzione dei costi di montaggio e stoccaggio.

Utilizzabili tutto l'anno.

Adeguate in caso di neve leggera o pioggia.

Svantaggi delle gomme all season:

Prestazioni inferiori su neve compatta rispetto alle gomme invernali.

Maggiore usura in climi particolarmente caldi o freddi.

In frenata, la trazione integrale di per é non garantisce alcun vantaggio. Ecco perché anche i veicoli 4x4, pur avendo maggiore motricità, necessitano di pneumatici adeguati per massimizzare la sicurezza, ottimizzando l’aderenza e ridurre gli spazi di frenata. La combinazione di gomme invernali e trazione integrale garantisce una guida sicura e stabile su neve e ghiaccio. Questo binomio rappresenta la scelta ideale per chi vive in zone montane o percorre frequentemente strade innevate.

In Italia, l'obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene da neve a bordo è in vigore dal 15 novembre al 15 aprile. Tuttavia, è consentito montare le gomme invernali già dal 15 ottobre e smontarle entro il 15 maggio, rispettando un mese di tolleranza prima e dopo il periodo indicato. È importante notare che le autorità locali possono emettere ordinanze specifiche in base alle condizioni climatiche della zona.

Guidare con gomme invernali durante l’estate è in genere consentito, purché la gomma rispetti il codice di velocità previsto sul libretto (vedi sotto). Tuttavia non è consigliato e, in alcuni casi, può essere soggetto a restrizioni legali. Gli pneumatici invernali sono progettati per offrire il massimo delle prestazioni a temperature inferiori ai 7°C, grazie alla loro mescola più morbida e al battistrada specifico. Durante i mesi estivi, queste caratteristiche possono diventare un problema.

Problemi legati all’uso estivo delle gomme invernali

Prestazioni inferiori: Alle alte temperature, la mescola morbida si degrada più rapidamente, compromettendo l’aderenza su asfalto asciutto e bagnato. Spazi di frenata più lunghi: Su strade calde, gli pneumatici invernali richiedono distanze maggiori per arrestarsi rispetto a quelli estivi. Usura accelerata: Il caldo provoca un’usura più rapida del battistrada, riducendo la durata delle gomme. Consumo di carburante: La maggiore resistenza al rotolamento degli pneumatici invernali può aumentare i consumi di carburante.

In Italia, l'obbligo di utilizzare gomme invernali o di avere a bordo dispositivi antisdrucciolevoli, come le catene da neve, vige su numerose strade regionali e nazionali. Le zone montane e le strade a rischio di nevicate frequenti sono le più regolamentate. È sempre consigliabile verificare le ordinanze locali prima di mettersi in viaggio.

Assogomma: il test di accelerazione

L'obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene da neve a bordo comporta sanzioni in caso di inadempienza. Secondo il Codice della Strada, le multe variano da un minimo di 41 euro in area urbana a oltre 85 euro su strade extraurbane e autostrade. Inoltre, in caso di condizioni meteo avverse, si rischia il fermo del veicolo finché non ci si mette in regola.

Non montare gomme invernali o non avere catene da neve a bordo può influire sulla copertura assicurativa in caso di incidente. Molte compagnie considerano la non conformità alle normative un’aggravante, potendo rifiutare il risarcimento.

Per le moto, l’obbligo di gomme invernali varia in base alle ordinanze locali. In alternativa, durante il periodo invernale, le moto possono circolare solo in condizioni di strada asciutta e temperature miti.

Pneumatici chiodati: sono legali in Italia?

In Italia, l'uso di pneumatici chiodati è consentito, ma con alcune limitazioni:

Periodo di utilizzo: dal 15 novembre al 15 marzo.

dal 15 novembre al 15 marzo. Velocità massima: 90 km/h su strade extraurbane e 50 km/h nei centri abitati.

90 km/h su strade extraurbane e 50 km/h nei centri abitati. Obbligo di montaggio su tutte le ruote: per evitare squilibri durante la guida.

Autunno, tempo di ''inversione termica'' anche per le gomme

Le gomme invernali sono progettate per offrire il massimo delle prestazioni quando le temperature scendono sotto i 7°C. Il periodo consigliato per montarle va dal 15 ottobre al 15 novembre, sfruttando il mese di tolleranza previsto dalla legge. Allo stesso modo, il momento migliore per smontarle è tra il 15 aprile e il 15 maggio, a seconda delle condizioni climatiche locali. Rispettare questi tempi aiuta a preservare la durata degli pneumatici e garantisce sicurezza su strada.

Per prolungare la vita delle gomme invernali, è fondamentale seguire alcune regole di manutenzione:

Controllo della pressione: verificare regolarmente per assicurare aderenza e ridurre l'usura.

verificare regolarmente per assicurare aderenza e ridurre l'usura. Rotazione degli pneumatici: alternare le gomme anteriori e posteriori per usura uniforme.

alternare le gomme anteriori e posteriori per usura uniforme. Stoccaggio corretto: conservare le gomme in un luogo fresco e asciutto, evitando esposizione a fonti di calore o raggi solari diretti.

La profondità del battistrada è cruciale per la sicurezza. Uno pneumatico invernale nuovo ha una profondità di circa 8 mm, che si riduce con l'uso. Quando scende sotto i 4 mm, l'aderenza e la capacità di evacuare acqua e neve diminuiscono drasticamente, aumentando il rischio di aquaplaning.

Per sfruttare al meglio le gomme invernali, è fondamentale adottare uno stile di guida prudente.

Adattare la velocità: mantenere una velocità moderata su strade scivolose.

mantenere una velocità moderata su strade scivolose. Evitare frenate e sterzate brusche: azioni sui comandi dolci e progressive per non perdere aderenza.

azioni sui comandi dolci e progressive per non perdere aderenza. Mantenere le distanze: raddoppiare la distanza di sicurezza in condizioni di neve o ghiaccio.

I sistemi di assistenza alla guida, come ABS ed ESP, lavorano in sinergia con le gomme invernali, migliorando stabilità e sicurezza. Tuttavia, senza pneumatici adeguati, l'efficacia di questi sistemi può risultare compromessa.

Nuova Porsche Cayenne: nuvole basse e temperature invernali sull'Etna

Se si è sorpresi dalla neve senza gomme invernali, è importante:

Ridurre la velocità e mantenere calma.

Utilizzare marce basse per aumentare la trazione.

Fermarsi in un luogo sicuro e montare le catene, se disponibili.

La scelta delle gomme invernali dipende da vari fattori: il tipo di veicolo, le condizioni climatiche della zona in cui si vive e il budget disponibile. È essenziale verificare le dimensioni consigliate nel libretto di circolazione e optare per pneumatici omologati con marcatura M+S e il simbolo del fiocco di neve (qui una guida per risparmiare comprandole online).

Criteri fondamentali:

Profondità del battistrada: deve essere superiore a 4 mm per garantire aderenza ottimale. Codice di velocità: deve rispettare quanto indicato sul libretto del veicolo. Marca: investire in pneumatici di qualità offre maggiore sicurezza e durata.

Gli pneumatici invernali omologati sono contrassegnati con la sigla M+S (Mud + Snow) e il simbolo del fiocco di neve su una montagna a tre punte (in gergo si chiama 3PMSF). Questi marchi garantiscono che le gomme rispettano gli standard europei per l'uso invernale.

Il codice di velocità è un parametro fondamentale da considerare nella scelta degli pneumatici invernali. Questo codice, indicato da una lettera stampata sul fianco della gomma (ad esempio T, H, V), specifica la velocità massima a cui lo pneumatico può essere utilizzato in sicurezza.

In inverno, è consentito utilizzare pneumatici con un codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato nel libretto di circolazione, purché sia presente un’etichetta visibile che segnali la velocità massima consentita dallo pneumatico (come previsto dalla normativa europea). Questo permette una maggiore flessibilità nella scelta, senza compromettere la sicurezza.

Perché è così importante?

Adattabilità al clima freddo: Gli pneumatici invernali con codici di velocità inferiori sono progettati per mantenere l'aderenza e la stabilità anche a temperature molto basse. Sicurezza su strada: Usare gomme con un codice non adeguato può compromettere il comportamento del veicolo, aumentando i rischi di incidenti. Rispetto delle normative: La scelta errata del codice di velocità può portare a sanzioni o problemi con l'assicurazione in caso di incidente.

Come scegliere il codice giusto?

Controllare il codice di velocità riportato sul libretto di circolazione.

Assicurarsi che gli pneumatici scelti rispettino almeno il limite minimo consentito.

Per garantire prestazioni ottimali, è sempre consigliabile rivolgersi a un gommista professionista.

Sebbene le gomme invernali possano sembrare costose, rappresentano un investimento per la sicurezza. Risparmiare su pneumatici di bassa qualità può portare a costi maggiori in termini di usura, consumo di carburante e rischi.

Acquistare pneumatici invernali usati può essere una soluzione economica, ma è fondamentale verificarne l’usura e l’età. Pneumatici con battistrada inferiore a 4 mm o vecchi di oltre 5 anni non garantiscono prestazioni ottimali. Ma soprattutto, le gomme invernali possono invecchiare più rapidamente delle estive secondo quanti cicli di riscaldamento e raffreddamento subiscono, rendendo l'acquisto dell'usato ancora meno consigliabile.

Le gomme invernali possono aumentare leggermente il consumo di carburante, a causa della maggiore resistenza al rotolamento. Tuttavia, scegliere pneumatici di qualità e mantenere la corretta pressione riduce questo impatto: un'etichetta applicata sul battistrada mostra l'efficienza delle varie gomme con un'indicazione simile a quella degli elettrodomestici: con classi di efficienza che vanno da A a E, con A che rappresenta la classe muigliore ed E la peggiore. Accanto, una scala simile indica lo spazio d'arresto di quella gomma sul bagnato.

La rumorosità delle gomme invernali è generalmente più elevata rispetto alle estive, ma molti modelli di ultima generazione hanno ridotto il rumore di rotolamento. Scegliere pneumatici certificati per la bassa rumorosità migliora il comfort di guida. Anche qui viene in aiuto l'etichetta, che indica la rumorosità espressa in db nell'angolo in basso a sinistra.

La produzione e lo smaltimento degli pneumatici invernali hanno un impatto ambientale. Tuttavia, molti produttori stanno adottando materiali riciclati e processi eco-compatibili per ridurre l'impatto.

Pneumatici, ecco come si presentano le etichette su pneumatici Nokian

Le gomme invernali offrono una soluzione permanente per affrontare le condizioni invernali, mentre le catene rappresentano un ausilio temporaneo. Se si guida frequentemente su neve o con temperature inferiori a 7°C, le gomme invernali sono la scelta migliore, garantendo comfort, sicurezza e praticità, visto che non c'è bisogno di fermarsi per montarle solo nel momento del bisogno. Le catene, invece, sono utili come backup per situazioni di emergenza, specialmente su strade di montagna particolarmente difficili.

Le catene da neve sono dispositivi che, montati sulle ruote motrici, aumentano l'aderenza su strade innevate o ghiacciate. Sono obbligatorie in alcune strade di montagna e devono essere utilizzate solo quando il manto stradale è coperto di neve. È fondamentale montarle correttamente e rispettare i limiti di velocità indicati, generalmente non superiori a 50 km/h.

Le calze da neve sono dispositivi realizzati in tessuto ad alta resistenza che, avvolgendo le ruote, migliorano l'aderenza su neve e ghiaccio. Dal 2022, in Italia, le calze da neve omologate secondo la nuova normativa ON V5121 sono considerate equivalenti alle catene da neve. Si tratta di un'opzione più pratica per chi cerca una soluzione temporanea o non ha la possibilità di utilizzare le tradizionali catene. Tuttavia, rispetto alle catene, le calze hanno una durata inferiore e non garantiscono la stessa efficacia su ghiaccio spesso o neve compatta.

Le calze da neve offrono maggiore facilità di montaggio e comfort rispetto alle catene, ma sono meno resistenti e meno efficaci su neve compatta o ghiaccio. Per chi cerca una soluzione pratica e temporanea, le calze sono ideali, mentre le catene restano la scelta più sicura e affidabile per affrontare condizioni estreme.

Pneumatici: le nuove etichette europee anche sulle gomme da neve

La scelta tra gomme invernali, All Season, catene o calze dipende dalle esigenze personali e dalle condizioni climatiche del luogo. Investire in pneumatici di qualità e seguire le normative è essenziale per garantire sicurezza, comfort e risparmio a lungo termine. Essere preparati per l'inverno significa non solo rispettare la legge, ma anche proteggere se stessi e gli altri utenti della strada.