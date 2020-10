CACCIA ALL'AFFARE Acquistare pneumatici online può significare un bel risparmio di denaro, tuttavia devi fidarti. Di chi vende il prodotto, e di chi in seguito il prodotto lo monterà sulla tua auto. eBay ha pensato anche a questo: chi comprerà pneumatici sulla piattaforma potrà usurfruire di un servizio ad hoc di installazione presso il network di officine affiliate. Come funziona?

ONLINE E OFFLINE Chi acquista pneumatici su eBay.it, sia da desktop, sia da app, riceverà dunque anche un elenco di indirizzi presso i quali recarsi per l'installazione. Cioè tutti gli indirizzi dei centri di montaggio affiliati a Garage365, rete di 500 officine distribuite in tutta Italia, e alla quale aderiscono 15 venditori

COME FARE PER Al momento dell'acquisto degli pneumatici da uno dei venditori eBay che aderiscono all'iniziativa, l’utente ha dunque anche la possibilità di includere l’installazione, selezionando il centro affiliato a Garage 365 più vicino, che si occuperà della ricezione e del montaggio. Il cliente sarà costantemente aggiornato sulla situazione dell'ordine, da quando gli pneumatici vengono spediti al centro di montaggio - senza alcun costo aggiuntivo – fino al momento in cui arrivano a destinazione, così da procedere con la pianificazione di un appuntamento. Una volta raggiunto il centro selezionato, per procedere con il montaggio degli pneumatici acquistati basterà portare con sé il QR code ricevuto via e-mail, senza ulteriori spese.

IPSE DIXIT «Con il servizio di installazione degli pneumatici, abbiamo voluto offrire ai nostri utenti un’opzione integrata all’interno della sola vendita che ha l’obiettivo di supportarli nel miglior modo possibile ed andare incontro alle esigenze del cliente finale – commenta Francesco Faà di Bruno, Head of Motors eBay in Italia, Francia e Spagna –. Con questo servizio riusciamo, in questo momento, a mettere in contatto i nostri utenti con circa 500 centri di montaggio dislocati su tutto il territorio nazionale e in tutti i capoluoghi di provincia, e stiamo continuando a lavorare per aumentare ulteriormente la sua capillarità, per essere sempre più vicini ai nostri utenti».

IN CIFRE Il servizio interessa la quasi totalità dei modelli di auto, con oltre 80 marchi declinati su tutte le tipologie di pneumatico, per un totale di circa 100.000 prodotti sempre disponibili. La campagna del colosso dell'e-commerce capita a fagiolo: dal 15 novembre scatta l'obbligo delle gomme invernali (qui tutte le info).