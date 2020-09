PASSI DA GIGANTE PER GLI ALL SEASON Montare sulla propria auto o il proprio SUV uno pneumatico all season non è più una scelta di compromesso come pochi anni fa, quando si preferiva questa soluzione (anche) per togliersi il pensiero del cambio gomme estate/inverno. Oggi, gli pneumatici “quattro stagioni” garantiscono tenuta di strada e sicurezza su ogni tipo di fondo, in estate o inverno e si propongono come efficace alternativa agli pneumatici stagionali.

DALLA FINLANDIA UNA NUOVA PROPOSTA La finlandese Nokian, ce lo dimostra con Seasonproof, il suo nuovo pneumatico all season omologato per un utilizzo estivo e invernale e dedicato ad auto e SUV. Nokian Seasonproof e Nokian Seasonproof SUV rappresentano la massima evoluzione degli pneumatici all season e fanno della polivalenza la loro migliore qualità. Vediamo perché. Progettato per adattarsi alle condizioni meteorologiche che si incontrano durante tutto l’arco dell’anno, il nuovo Nokian Seasonproof ha un battistrada dal disegno direzionale con scanalature studiate appositamente per migliorare il deflusso dell’acqua e ridurre il rischio di acquaplaning alle alte velocità. La mescola ad alta presenza di silice assicura grande durata, un’ottima aderenza su ogni fondo e una bassa resistenza al rotolamento per ridurre i consumi di carburante e, di conseguenza, le emissioni inquinanti.

UN CAMPIONE F1 PER LO SVILUPPO Preziosi consigli per sviluppare il nuovo pneumatico Nokian sono arrivati anche dall'esperienza del bi-campione del mondo di Formula 1 Mika Hakkinen, che ha dato un contributo molto importante. Ecco le sue parole: “La sicurezza va prima di tutto. Questo valeva anche durante la mia carriera di F1. In molte zone del centro Europa gli pneumatici all season sono una scelta giusta, sicuri in ogni situazione”. La versione dedicata ai SUV è dotata anche della tecnologia Aramid Side Wall, cioè di un rinforzo della spalla in materiale aramidico necessario per resistere ai maggiori carichi dovuti al peso, ma anche alle superiori sollecitazioni affrontando buche oppure ostacoli. Oltre al simbolo del fiocco di neve, che ne approva l'utilizzo invernale, sulla spalla si trovano anche gli indicatori di posizione d’installazione dello pneumatico e la relativa pressione di gonfiaggio: un altro segno tangibile dell’attenzione per la sicurezza da parte di Nokian Tyres.

AMPIA DISPONIBILITÀ DI MISURE La gamma è articolata su 64 misure da 14 a 19 pollici, con indice di velocità T (190 km/h), H (210 km/h), V (240 km/h) e W (270 km/h). Si parte da 165/70 R14 81T e si arriva a 255/50 R19 107W per le auto, mentre per i SUV le misure vanno da 215/65 R16 102V fino a 255/50 R 19 107W. Una selezione di undici misure sarà disponibile entro la fine del 2020, mentre il resto della gamma verrà lanciata sul mercato all’inizio del 2021. I prezzi per il mercato italiano non sono ancora definiti, ma restate connessi, saranno comunicati entro poche settimane.