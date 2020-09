START Nuova Citroen C4 in tutte le sue salse, ovvero con motore diesel, a benzina, ma anche totalmente elettrico, è ora disponibile per gli ordini anche in Italia. Scopriamo dunque allestimenti e gamma prezzi dell'erede di C4 Cactus.



​​​​​​​

Disponibili innanzitutto quattro motorizzazioni: fiore all'occhiello è Citroen e-C4, la versione elettrica da 136 CV di potenza e 350 km di autonomia nel ciclo WLTP), tuttavia la compatta del Double Chevron è disponibile anche in formato benzina 1.2 PureTech 130 S&S (cambio manuale a 6 marce o cambio automatico EAT8) e Diesel 1.5 BlueHDi 130 S&S, esclusivamente con cambio automatico EAT8.

FEEL Il primo livello è dotato di clima automatico bi-zona, radio digitale DAB con 6 speaker e accensione automatica dei fari. Dispone del Pack Safety 3 Euro NCAP che include, ad esempio, il sistema di allerta rischio collisione, riconoscimento dei cartelli stradali, il regolatore e limitatore di velocità. Cerchi da 18 pollici con copricerchi Aerotech, Fari a LED con tecnologia Citroën LED Vision, proiettori fendinebbia a LED con funzione Cornering, ma anche comfort grazie alle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi (Progressive Hydraulic Cushions), al sensore posteriore di parcheggio, al TouchPad da 10” con funzione Mirror Screen e compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay.

FEEL PACK Il secondo livello aggiunge i sedili Advanced Comfort, l’Head-Up Display a colori, la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision, il sistema di navigazione connesso Citroën Connect Nav, il supporto per il tablet Smart Pad Support Citroën e il vano portaoggetti scorrevole sulla plancia. I cerchi in lega da 18 pollici sono gli Aeroblade diamantati.

SHINE Infine, il vertice della gamma è dotato anche di Keyless Access & Start e Pack Drive Assist (che include il sistema Active Safety Brake con radar, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, sistema di sorveglianza dell’angolo morto, commutazione automatica dei fari). Sulle motorizzazioni con cambio automatico EAT8, è incluso il regolatore di velocità attivo con funzione Stop & Go. Di serie, C4 Shine offre inoltre gli interni Metropolitan Grey con Armonia Mistral Black che comprendono i sedili con tecnologia Citroën Advanced Comfort con tasca portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori.

La gamma parte dai 22.900 euro della versione benzina 1.2 PureTech 130, salendo ai 26.400 euro della diesel 1.5 BlueHDi, per arrivare ai 34.900 euro di Citroen e-C4 elettrica. Nuova C4 e Nuova ë-C4 arriveranno nei punti vendita italiani a gennaio 2021.