CHE TEMPESTIVITÀ! Decisamente sul pezzo Citroen, almeno per quanto riguarda il catalogo del suo store online! Solo ieri è stata presentata la nuova Nuova C4 (anche in versione elettrica ë-C4), e oggi arrivano a catalogo i modellini dedicati alla berlina compatta, disponibili in scala 1/43 e 1/64.

LINEE NON CONVENZIONALI Le macchinine riproducono in maniera fedele il design non convenzionale e fuori dagli schemi della nuova auto francese di segmento C, che mantiene inalterato il suo carattere da SUV cittadino: forme massicce, assetto rialzato e tetto spiovente che si fondono in una linea dinamica, unendo i tratti caratteristici di una berlina e quelli di un SUV coupé.

CURA NEI DETTAGLI I modellini sono realizzati in metallo ed estremamente curati in ogni dettaglio, e riprendono gli elementi caratterizzanti della nuova berlina, a cominciare dalla firma luminosa a V dei fari anteriori e posteriori, passando per gli airbump laterali e il tetto panoramico.

PREZZI La nuova C4 è disponibile in scala 1/43 al prezzo di 37 euro, nei colori Iceland Blue e Caramel Brown. I modelli in scala 1/64, venduti a 5 euro, sono disponibili nei colori Elixir Red, Polar White, Iceland Blue e Caramel Brown.