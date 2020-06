FAMIGLIA ALLARGATA La gamma Citroen C5 Aircross si fa ancora più grande. Il SUV francese, già disponibile nei 3 allestimenti Live, Feel e Shine, a partire da giugno 2020 viene offerto anche in versione Feel Pack. Per i professionisti resta invece la variante Business, ora equipaggiata con funzioni di sicurezza aggiuntive. Tutti i modelli in gamma potranno inoltre essere richiesti con il nuovo Pack Color Deep Red, che si somma alle tinte Silver e White (già a listino) e che propone profili delle prese d’aria anteriori, dell’airbump e delle barre al tetto a contrasto con la carrozzeria. Novità anche in abitacolo grazie ai rivestimenti Armonia Nixon Grey in tessuto TEP Wild Grey EVO. Al debutto anche l’alert SpeedCam abbinato al Citroen Connect Nav DAB, offerto gratuitamente per un periodo di 3 anni.

FEEL PACK Citroen C5 Aircross Feel Pack include gli equipaggiamenti di gran lunga più richiesti dai clienti del Double Chevron. Tra questi spiccano le barre al tetto, indicatori di direzione anteriori a LED con fari effetto 3D, Keyless Access & Start, retrocamera Vision 180°, Active Safety Brake con tecnologia Radar, sistema di sorveglianza dell’angolo morto attivo, retrovisori ripiegabili elettricamente e vetri posteriori oscurati. Citroen C5 Aircross Feel Pack con motore benzina PureTech può essere vostro a partire da 30.250 euro, 38.250 euro se si opta per la variante Diesel BlueHDi 180 S&S con cambio automatico EAT8. Gli allestimenti Live, Feel e Shine partono rispettivamente da 26.750 euro, 28.250 euro e 31.750 euro. Infine, per avere la versione Business, disponibile solo con motore Diesel BlueHDi, servono 30.750 euro.



PLUG-IN HYBIRD In aggiunta alle versioni Diesel e benzina, Citroën C5 Aircross è offerto anche con propulsore ibrido plug-in. In modalità 100% elettrica l’auto percorrere fino a 55 km con una sola ricarica. Grazie alla sua tecnologia a basse emissioni, il SUV plug-in beneficia di incentivi all’acquisto fino a un massimo di 7.000 euro. Citroen propone, sia sui modelli termici sia sulla versione ibrida, il finanziamento “Simply with you”, che garantisce massima flessibilità al momento dell’acquisto e si inserisce all’interno dell’offerta “Viaggia in Italia con Citroen”, che prevede a sua volta zero anticipo e zero rate fino a settembre.