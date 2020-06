IMPAZIENTE L'ora X è il 30 giugno, tuttavia la smania di farsi conoscere è a livelli tali, che nuova Citroen C4 già prende a ''postare'' foto con didascalia sul suo profilo. Ecco quale aspetto avrà l'erede di C4 Cactus, auto il cui esordio commerciale è atteso per il 2021, ma della quale già sappiamo tante cose. La più importante è che nuova C4 sarà anche totalmente elettrica, e per la circostanza cambierà il suo nome in ë-C4 (esatto, ''ë'' con la dieresi). Citroen torna a proporre una compatta di segmento C e lo fa (come suo stile) in modo assai poco convenzionale.

BERLINA O C-SUV? Nuova C4 e nuova ë-C4 sono modelli di segmento C tradizionale, ma di forma che al tradizionale lascia poco, molto più di quanto avesse osato C4 Cactus, un'auto interessante, ma oramai fuori mercato. Assetto rialzato, muso sfrontato, tettuccio arcuato: la silhouette combina l'eleganza e il dinamismo da berlina con il look da SUV coupé. L'abitacolo è dal canto suo accogliente e tecnologico, così da coniugare comfort e modernità. Comfort grazie a sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions e ai sedili Advanced Comfort (ma il 30 giugno Citroen ha in mente di svelare un’innovazione inedita rivolta al passeggero). Modernità per merito della tecnologia di bordo (cockpit digitale, display touch a sbalzo, Head-up Display) e dei numerosi sistemi elettronici di assistenza alla guida.

ELETTRO-C4 La premiere nella premiere è infine Citroen C4 full electric, che d'ora in avanti chiameremo ë-C4 - 100% ëlectric. Oltre infatti a motorizzazioni classiche PureTech benzina e BlueHDi a gasolio, la candidata del Double Chevron col compito di infastidire nuova Golf e (non appena esisterà) nuova Peugeot 308 conterà pure su un powertrain che mutuerà gran parte delle sue caratteristiche dall'unità che già equipaggia Opel Corsa-e, Peugeot e-208 e Peugeot e-2008. Appuntamento allora al 30 giugno per conoscere nuova C4 per filo e per segno.