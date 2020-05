UNA SPECIAL PER GRAND C4 ''C-Series'' è la denominazione della serie speciale che Citroen utilizza per alcuni suoi modelli, una caratterizzazione estetica composta da colori, materiali e allestimenti specifici. Già disponibile per il SUV compatto C3 Aircross, e dal prossimo primo giugno anche su C5 Aircross, il kit ''C-Series'' sbarca ora su Citroen Grand C4 SpaceTourer. Quali novità?

COME CAMBIA Classe 2013, la Grand C4 SpaceTourer è tra le monovolume a 7 posti più apprezzate in tutta Europa: nel 2019 è stato il secondo modello più venduto nel suo segmento quello dei C-Mpv. In edizione C-Series, i colori per la carrozzeria disponibili - Bianco Absolut, Nero Onyx, Sabbia, Grigio Artense, Grigio Platinium, Rosso Rubino e Blu Alchemy - si abbinano ai profili cromati Silver delle superfici vetrate laterali. Questo per quanto riguarda la carrozzeria.

GLI INTERNI All’interno, il rivestimento grigio della plancia e dei pannelli delle portiere si abbina ai sedili in tessuto grigio personalizzati con impunture rosse. La personalizzazione C-Series porta in dote su Citroen Grand C4 SpaceTourer , anche maniglie delle portiere in nero lucido, tappetini specifici con impunture rosse e la decorazione personalizzata ''C-Series'' sul battitacco delle porte anteriori. Prezzi ancora in via di definizione: la gamma Grand C4 SpaceTourer pare in ogni caso da 26.700 euro (1.2 PureTech).