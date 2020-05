SERIE SPECIALE C-Series è la denominazione della serie speciale che Citroen utilizza per alcuni suoi modelli, caratterizzata da colori, materiali e allestimenti specifici: la C richiama ovviamente il nome della casa francese, ma anche comfort e carattere delle sue vetture. In Italia l’allestimento C-Series è già disponibile per il SUV compatto C3 Aircross, e dal prossimo primo giugno lo sarà anche per C5 Aircross, crossover di segmento C (ehm, appunto) che in Europa ha già venduto quasi 130.000 unità.

SUV CON LA C La serie speciale C-Series è volta ad accentuare ulteriormente il carattere e la comodità per cui sono apprezzati i modelli della casa francese. All’esterno, C5 Aircross SUV presenta una nuova tonalità, il Anodised Deep Red, un rosso metalizzato opaco che sostituisce quello più acceso presente nei modelli attualmente a listino, e che si ritrova sugli airbump, nelle cornici delle finte prese d’aria del paraurti anteriore e nelle barre sul tetto. Rimangono comunque disponibili come possibili scelte i colori argento anodizzato, bianco anodizzato e blu anodizzato (per la versione plug-in). Sotto gli specchietti retrovisori esterni è invece collocato il logo C-Series. La carrozzeria è disponibile nei colori bianco, grigio e nero, sia opachi che metallizzati, con la possibilità di avere il tetto nero lucido a contrasto.

INTERNI ESCLUSIVI All’interno, spiccano gli inserti del cruscotto TEP, cuciture a contrasto bianche e una striscia rossa che corre lungo la parte alta dei sedili, che si accompagnano a tappetini esclusivi di colore nero con cuciture rosse. Per quanto riguarda gli allestimenti, la C-Series si piazza a metà tra le serie Feel e Shine. Questo significa la presenza di svariati aiuti alla guida, tra cui il Drive Assist Pack (con Driver Attention Alert, Collision Risk Alert, Intelligent Beam Headlights, Extended Traffic Sign Recognition e cruise control adattivo nelle versioni con cambio automatico EAT8). Non mancano poi l’ingresso in auto e l’avviamento senza chiave, specchietti reclinabili elettricamente, telecamera posteriore, navigatore e vetri posteriori oscurati.

MOTORI E PREZZI C5 Aircross è disponibile con motorizzazioni benzina e gasolio, da 130 CV a 177 CV, e da quest’anno è presente a listino anche una motorizzazione ibrida plug-in da 225 CV di potenza complessiva e un’autonomia in modalità elettrica di 54 km. Quest’ultima versione è disponibile in due allestimenti, Feel e Shine, con prezzi da 41.550 euro a 43.050 euro. Non ancora annunciati i prezzi dell’allestimento C-Series.