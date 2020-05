WEB MEZZO PIU SICURO PER COMPRARE E CONDIVIDERE

CI SI ASPETTA MOLTO DALLE CASE AUTO L'accensione dei motori del 4 maggio a riportato un pizzico di normalità dopo quasi due mesi di blocco pressoché completo. La ripartenza sarà molto graduale, ma consentirà di rimettere in moto l'Italia fino a quando potremo tornare alla ''quasi'' normalità, salvo imprevisti, in vista dell'estate. Il Lockdown scattato i 23 marzo scorso ha generato grande difficoltà a tutto il comparto economico del paese, compreso il settore automotive. Ora ci si domanda quali e quanti saranno i benefici dati dalla Fase 2, e come torneremo alle normali abitudini di vita. I costruttori hanno approfittato di questo periodo per riorganizzare la loro struttura operativa, facilitare l’operato dei propri collaboratori e migliorare il rapporto con i clienti sfruttando nuove forme di comunicazione. Parlando con i responsabili delle aziende e delle filiali, proviamo a capire quali sono le strategie messe in atto per non farsi trovare spiazzati nella fase di ripartenza.

CITROËN HA ATTIVATO VENDITA ONLINE E RECENSIONI DEI CLIENTI La videointervista con Elena Fumagalli, Responsabile Comunicazione Citroën Italia, ci mostra un progetto molto articolato da parte della Casa francese per restare vicina ai propri clienti in questa fase di ripartenza in seguito al Lockdown. Dopo avere garantito l'assistenza delle officine durante il blocco, Citroën propone finanziamenti personalizzati e punta sul programma ''Carstore'', per scegliere online la propria auto in pronta consegna e ''Citroën Advisor'', la piattaforma web per condividere fra clienti l'esperienza a bordo di un'auto della Casa francese. Per spezzare la monotonia delle giornate a casa è possibile accedere a ''Citroën Origin'' il museo virtuale del Double Chevron. Guardate il video per conoscere tutte le iniziative de francesi.