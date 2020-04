LE RECENSIONI DEI CLIENTI CITROEN MESSE ONLINE DALLA CASA

DICONO DI NOI... Ora che il distanziamento sociale ci costringe tutti nelle nostre case a causa dell'emergenza Coronavirus i servizi online offerti dalle case auto diventano più importanti che mai. Tra le realtà consolidate c'è Citroen Advisor, il sito interattivo di recensioni online di Citroen, che ha ormai superato le 400.000 opinioni. Ecco di cosa si tratta e quali servizi offre.

CITROEN ADVISOR Hai intenzione di acquistare un veicolo Citroen o vuoi sapere a quale punto vendita è meglio rivolgersi per farlo? La cosa migliore da fare è fidarsi dell'esperienza di chi ci è passato prima di noi. Da BlaBlaCar ad Amazon, fio ad AirBnb, la rete delle recensioni è un metodo ormai collaudato e usatissimo per garantire - ed essere rassicurati - sull'affidaibilità di un prodotto o di un servizio. Citroen offre questa possibilità dal 2014, anno in cui ha lanciato il sistema di recensioni online Citroen Advisor: servizio che, ad oggi, è disponibile in 58 Paesi. Sul sito è possibile trovare opinioni che riguardano diversi aspetti dell'esperienza del cliente, divisi in tre moduli: Citroen Advisor Punto Vendita, Citroen Advisor Veicoli e Citroen Advisor Venditore. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

TRE ARGOMENTI SOTTO ESAME Parte del progetto sin dalla sua nascita, Citroen Advisor Punto Vendita permette ai clienti di raccontare la propria esperienza presso una particolare Concessionaria, sia in officina sia nel reparto Vendite. Il modulo Citroen Advisor Veicoli, invece, è stato aggiunto nel 2016. Attraverso questa sezione i clienti possono condividere le loro opinioni sulla propria nuova Citroen dopo la consegna. Indecisi se mettere in garage una C3 o una C4? Leggere i pareri di chi le possiede potrebbe chiarirvi le idee. Più recente è la funzionalità Citroen Advisor Venditore. Aggiunta al servizio nel 2019, è disponibile solo per i venditori che hanno accettato di aderire all'iniziativa e quindi di farsi ''dare i voti'' dai propri clienti.