COMPRARE L'AUTO AI TEMPI DEL COVID-19 Con il mercato auto che ad aprile ha toccato i minimi storici, non stupisce che ''come comprare l'auto ai tempi del Coronavirus'' sia tra i temi più caldi del momento. Per risollevare le proprie sorti, la priorità numero uno delle Case è il potenziamento della vendita online. Citroen, ad esempio, rinnova proprio ora la sua offerta di servizi online attraverso due piattaforme: Citroen Carstore e Citroen Carstore Business. Ecco come cambia il commercio online di Citroen.

CARSTORE E CARSTORE BUSINESS I due portali Citroen, a disposizione dei clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sono una vetrina per tutti i modelli nuovi in pronta consegna della Casa del Double Chevron. A differenziarle è sostanzialmente il tipo di cliente a cui sono destinate: Citroen Carstore si rivolge ai privati, mentre la variante Business è dedicata al mondo dei professionisti e delle aziende, e contiene tutti i veicoli commerciali e le auto aziendali, sempre in pronta consegna.

COME FUNZIONA Che siate interessati a una citycar, come la C1, alle berline come C3 o C4 Cactus, a un SUV come C3 Aircross e C5 Aircross, o ancora, a un veicolo commerciale o aziendale, la piattaforma Carstore è il posto dove trovarla. Con un semplice clic avrete infatti accesso a tutte le offerte di vetture nuove disponibili - parliamo di oltre 10.000 veicoli nuovi in pronta consegna - nella Concessionaria di vostra scelta e che rientri nel budget da voi impostato. Avete selezionato l'auto che cercavate? Bene, ora, grazie ad una visione a 360° potrete vederne in dettaglio le immagini degli esterni e degli interni, conoscerne gli equipaggiamenti, di serie e opzionali. Inoltre, insieme al prezzo finale, il sistema fornirà anche la proposta di finanziamento dedicata al modello che avete scelto. Proposta che rimarrà comunque modificabile nei servizi online, oppure telefonici.

CITROEN ONLINE Tra i servizi offerti da Citroen c'è anche Citroen Advisor, il sito interattivo di recensioni online di Citroen, recentemente potenziato proprio per far fronte alle necessità imposte da questo periodo di emergenza.