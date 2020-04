AUTO ONLINE: IL DS STORE La possibilità di comprare un'auto su internet non è di per sé una novità. Come suggerito da Francesco Calcara, Managing Director di DS Automobiles Italia, però, l’attuale situazione ha fatto sì che l’esperienza di acquisto di un'auto si sia evoluta rapidamente, dirottando molti più clienti verso il commercio online. Altrettanto rapida è stata la risposta di DS, che si è adeguata ai tempi implementando e migliorando i servizi offerti dal suo DS Online Store. Ma, in concreto, come funziona l'acquisto di una DS su internet? Dalla scelta dell'auto, alla consegna a domicilio, ecco il vademecum per comprare una DS ai tempi del Coronavirus.

COME SI ACQUISTA Acquistare un'auto sul DS Online Store è molto semplice: basterà collegarsi al sito internet e selezionare il modello a cui si è interessati. Quelli attualmente disponibili sono DS3 e DS7 Crossback. Dopo aver indicato anche il proprio budget e la località in cui effettuare la ricerca, il sito mostrerà le offerte presenti nei DS Store nelle vicinanze. La scelta è di fatto limitata ai modelli in pronta consegna: non c'è possibilità di ordinare esemplari creati su misura in profondità. L'assortimento è comunque ampio e rimane la possibilità di effettuare le personalizzazioni sulla componentistica minore che, tipicamente, le concessionarie effettuano in post-vendita.

RESTRINGERE IL CAMPO I criteri aggiuntivi selezionabili per la ricerca dell'auto sono la vicinanza rispetto al comune segnalato in precedenza - entro un raggio di 45 km - e l'alimentazione dell'auto: benzina, diesel, elettrico (solo per DS3 Crossback) e Plug-In Hybrid (solo per DS7 crossback). È possibile indicare anche se la propria preferenza va al cambio EAT8 a 8 rapporti o al manuale 6 rapporti (per DS3, mentre la DS7 ha solo l'automatico), oltre a motorizzazione specifica, versione e colore. È anche possibile, con un clic alla casella Sconti, visualizzare solo le auto in offerta al momento della ricerca. Al fianco delle specifiche tecniche delle auto in elenco sono visualizzate anche le offerte di finanziamento dedicate.

LA CONSEGNA Appogiandosi a un servizio esterno, DS non ha problemi con il rilascio delle targhe, che viene effettuato anche in questo periodo di lockdown. Le necessarie firme si possono trasmettere con un giro di email e il pagamento avviene tramite bonifico. Che siate in attesa della di una DS 3 Crossback o di una DS 7 Crossback, della consegna si occuperà il sistema di Delivery Valet DS. Un trasportatore specializzato consegnerà, entro dieci giorni dalla data di acquisto, l'auto all'indirizzo da voi segnalato. A quel punto, un DS Expert Advisor si metterà a vostra disposione, tramite videochiamata, per la presentazione dell’auto.