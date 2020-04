DS3 CROSSBACK: TUTTI I MOTORI DEL MINI-SUV FRANCESE

RAFFINATO E POLIVALENTE DS3 Crossback è il SUV compatto da città della famiglia DS Automobiles. Sorella minore di DS7, DS3 Crossback è stato il primo modello del Marchio francese basato sull’innovativa piattaforma modulare PSA CMP, condivisa con la VI generazione di Opel Corsa e con nuova Peugeot 208. Contraddistinto da un design originale e curato, il crossover transalpino si presta a un uso polivalente, merito anche di un’offerta in termini di motorizzazioni ricca e varia. La gamma DS3 Crossback è infatti composta da differenti tipologie di propulsori, che spaziano dal Diesel al benzina, fino all’elettrico di DS3 Crossback E-Tense.

All’avanguardia in termini di sistemi antinquinamento, i motori BlueHDi rappresentano un’ottima alternativa per chi è alla ricerca di prestazioni convincenti, ma con un occhio attento al portafoglio. La motorizzazione gasolio entry-level è rappresentata dal BlueHDi 100 CV abbinato a un cambio manuale 6 marce - in alternativa è possibile optare per il più potente Blue HDi 1.5 litri da 130 CV con cambio automatico 8 rapporti EAT8. Stando ai dati d’omologazione nel misto NEDC, il Diesel 100 CV dichiara un consumo medio di 3,7 l/100 km, che sale a 3,8 l/100 km per la versione con trasmissione EAT8.

Più varia la scelta per i benzina PureTech: il cuore della gamma è rappresentato dal piccolo 3 cilindri da 1,2 litri declinato in 3 diverse potenze che vanno dai 100 CV ai 130 CV, fino ai 155 CV della top di gamma. Il primo di questi è equipaggiato con cambio manuale 6 rapporti, mentre le due versioni più potenti adottano l’automatico EAT8. Con una potenza di 155 CV e una coppia di 240 Nm, il benzina PureTech top di gamma consente di coprire lo 0-100 in 8,2 secondi, con un consumo nel misto NEDC di 5 l/100 km.

A completare il quadro delle motorizzazioni ci pensa l’innovativa DS3 Crossback E-Tense, equipaggiata con un pacco batterie da 50 kWh. Il B-SUV full-electric transalpino è in grado di percorrere all’incirca 320 km (WLTP) con una sola ricarica e grazie al suo motore elettrico da 136 CV raggiunge una velocità massima di 150 km/h. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, per ripristinare completamente gli accumulatori da una presa domestica da 2,3 kW sono necessarie quasi 21 ore, mentre se si sfrutta una wallbox domestica da 7,4 kW l’attesa si riduce a circa 7 ore. Grazie allo slot di ricarica rapida con standard CCS Combo 2 poi, alle colonnine fast-charge (50 kW) l’80% della batteria si ripristina in circa 30 minuti.

Partiamo dal Diesel: DS3 Crossback con motore BlueHDi da 100 CV con cambio manuale 5 marce - la entry level per intenderci - attacca a 27.700 euro mentre la più potente da 130 CV EAT8 parte da 31.200 euro. Per portarsi a casa invece una PureTech benzina da 100 CV con trasmissione manuale è necessario staccare un assegno di 26.200 euro, 29.700 euro per avere “l’intermedia” da 130 CV EAT8. La top di gamma DS3 Crossback PureTech da 155 CV EAT8 parte invece da 31.700 euro. Qualora foste interessati alla variante 100% elettrica E-Tense, il costo complessivo dell’auto è di 39.600 euro, a cui vanno però detratti eventuali incentivi nazionali e regionali.