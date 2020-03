PERSONALIZZAZIONE AL TOP DS3 Crossback offre tantissime opzioni di personalizzazione degli esterni e degli internia. A quelle già a catalogo si aggiunge ora la nuova tinta Nero Perla per il tetto abbinabile ai 10 colori disponibili per la carrozzeria.

IL SUV A caratterizzare la DS3 Crossack sono il design fuori dagli schemi, dalle forme spigolose, la cura per il dettaglio, una meccanica raffinata e dotazioni per la sicurezza all'avanguardia che includono l'Advanced Traction Control, per rendere più sicura la guida su tutti i fondi stradali. Altro punto di forza, sono le numerose opzioni di personalizzazione che il SUV compatto DS3 offre.

LE OPZIONI A catalogo troviamo infatti 10 tinte per la carrozzeria, 3 colori per il tetto, nuovissimo è il colore Nero Perla, e 8 temi per i cerchi. Anche gli interni non fanno eccezione, con una selezione di pelle, nappa e Alcantara tra cui scegliere e 5 ispirazioni che si abbinano a dettagli esterni su cofano e sottoporta, e a finiture anteriori e posteriori in metallo lucido, satinato o nero texturizzato. Per conoscere i prezzi dei colori e dei singoli optional è possibile consultare il configuratore ufficiale DS.