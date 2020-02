ADVANCED TRACTION CONTROL Design fuori dagli schemi, forme spigolose, cura per il dettaglio, una meccanica raffinata e ora, una dotazione in più per la sicurezza. DS3 Crossback è disponibile con l'Advanced Traction Control, per rendere più sicura la guida su tutti i fondi stradali.

TRE MODALITÀ CON IL DRIVE MODE Grazie all'Advanced Traction Control, la guida di DS3 Crossback è impostabile su tre distinte modalità in base al fondo stradale - neve, fango e sabbia - attraverso il pulsante “Drive Mode” collocato in plancia. Se si rimane entro gli 80 km/h si può scegliere la modalità neve, che adatta la motricità in base al differente grip di ciascuna delle due ruote frontali. La modalità fango, invece, attiva per velocità fino a 50 km/h, facilita la rotazione della ruota con minore aderenza e trasferisce più coppia possibile sulla ruota con migliore aderenza. Attiva fino a 120 km/h la modalità sabbia assiste la lenta rotazione delle ruote anteriori.

COSTO E ALLESTIMENTI Il sistema di controllo della trazione agisce in sinergia con il controllo della stabilità ESP. L'Advanced Traction Control si può aggiungere alla dotazione degli allestimenti So Chic e Performance del SUV DS al costo di 150 euro.