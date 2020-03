GARANZIE DS Per essere sempre al fianco di chi sceglie di guidare una DS, il marchio ha ideato un programma di estensione delle garanzie che accompagna ogni DS 3 Crossback e DS 7 Crossback. L'offerta si articola su 4 livelli, da scegliere in base alle singole esigenze. Comune a tutte, però, è il servizio DS Assistance, disponibile h24 per tutti i 7 giorni della settimana.

GARANZIA PERSONALIZZABILE La personalizzazione è un tratto distintivo di DS e, oltre che all'estetica, nel caso delle DS3 Crossback e DS7 Crossback si estende anche ai servizi offerti a chi ne ha una in garage. Il programma di estensione delle garanzie è fatto in modo tale che ognuno può realizzarlo su misura per le proprie necessità, scegliendo tra differenti durate e chilometraggi. Vediamo nello specifico le offerte (e i prezzi) dei singoli 4 livelli.

I 4 LIVELLI: PREZZI E OFFERTE Alla base della proposta c’è l’Extended Care (livello 1) che, oltre a prolungare la garanzia contrattuale, include anche la riparazione o sostituzione degli elementi difettosi. Il costo è di 265 euro su 36 mesi e 30.000 chilometri. Complete Care Light è, invece, il livello 2. Dei servizi offerti fanno parte tutte le operazioni di manutenzione, ricambi –tranne quelli soggetti a usura, come le pastiglie dei freni- mano d’opera e lubrificanti e può arrivare fino a 60 mesi di servizio. I ricambi soggetti a usura li include il livello 3, il Top Care, così come anche le attività di manutenzione straordinaria. Al top della proposta c’è Freedrive. Chi sceglie il livello 4 ha diritto al veicolo sostitutivo in caso di manutenzione, al lavaggio completo della vettura e al DS Service Valet, che offre riparazioni senza andare in officina grazie a un servizio di Pick-up & Delivery a domicilio (casa o lavoro). Il costo da sostenere per chi sceglie Freedrive è di 3.550 euro, con 48 mesi e 120.000 chilometri.