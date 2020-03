SM 2020 Fresca di presentazione di nuova DS 9 E-Tense 2020, svelata virtualmente in versione europea in occasione del (non) Salone dell’Auto di Ginevra, annullato causa Coronavirus, DS lancia una campagna social legata ad un modello storico. SM compie 50 anni e, per l'occasione, DS invita gli appassionati a votare il futuro design dell'auto. È anche possibile partecipare proponendo i propri lavori. Ecco come.

LA CAMPAGNA SOCIAL Presentata il 10 marzo 1970 a Ginevra, SM è pronta per aggiornarsi. Al DS Design Studio Paris il compito di disegnare la silhouette della “SM 2020”. A voi quello di votare quella che preferite utilizzando i canali social, Facebook, Twitter e Instagram, di DS Automobiles. Sono sei le proposte del team diretto da Thierry Metroz, messe al voto a partire dal 10 marzo. I disegni si sfideranno in veri e propri duelli: i vincitori dei singoli contest accederanno alla seconda fase della competizione.

IL VOSTRO PARERE CONTA In questa seconda fase saranno determinanti le condivisioni sui social network da parte degli utenti utilizzando tag, @DS_Official, e hashtag, #SM2020, ufficiali. Partecipando alla votazione, si potrà provare a vincere la litografia disegnata e autografata dal creatore dell'opera vincente. Utilizzando gli stessi tag e hashtag ufficiali, gli utenti potranno anche condividere le proprie creazioni sui social network. Fatevi sotto, non si sa mai che qualcuno noti il vostro talento...

Il calendario dei prossimi appuntamenti: