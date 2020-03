Autore:

IMITANDO IL 4X4 Un sistema studiato per esaltare la motricità su ogni tipo di terreno, anche con la sola trazione anteriore: è il sistema DS Advanced Traction Control, funzione a richiesta chedebutta sul SUV DS7 Crossback (ora disponibile anche nella versione ibrida plug-in E-Tense 4x4). Il segreto del controllo di trazione avanzato? Lavora in sinergia con il controllo elettronico di stabilità ESP secondo logiche appositamente affinate. Quali?

TRE MODALITÀ Il sistema dispone di tre differenti modalità: neve, fango e sabbia. La prima, dedicata al fondo nevoso ed è indicata per velocità fino a 80 km/h. Adatta la motricità in base al differente grip di ciascuna delle due ruote frontali, in modo da ottimizzarne l'aderenza. Un po' come farebbe un controllo di trazione tradizionale, insomma, ma che tiene conto della particolare natura del fondo.

TERRENI PESANTI La seconda modalità, da utilizzare in presenza di fango, è attiva fino a 50 km/h e facilita la rotazione della ruota con minore aderenza. Sembra strano, non è vero? Ma qui c'è il trucco: accelerare la ruota che ha già perso aderenza serve per far schizzare via il fango dagli intagli della gomma e scavare il fondo nel tentativo di raggiungere uno strato sottostante più solido: che permetta di riguadagnare grip. Nel contempo, questa logica di funzionamento fa in modo di trasferire più coppia possibile alla ruota che dispone di maggiore aderenza.

... E TRE Infine la terza modalità è dedicata alla sabbia. È efficace fino a 120 km/h e punta sulla lenta rotazione delle ruote anteriori in contemporanea per raggiungere tre obiettivi: ripartire al meglio la spinta, ridurre il più possibile la possibilità di affondare e quindi il rischio di rimanere bloccati. A seconda della regolazione scelta, nel riquadro strumenti appare la corrispondente indicazione, mentre nel caso si spenga l'auto, al riavvio la DS7 Crossback tornerà in modalità standard.

QUANTO COSTA SU DS7 Crossback, l'optional del DS Advanced Traction Control è disponbile per l'allestimento So Chic al prezzo di 150 euro e per quello Business al costo di 400 euro. Il sistema può essere abbinato a qualunque tipo di motorizzazione, dal benzina 180 PureTech, ai diesel BlueHDi 130 e BlueHDI 180.