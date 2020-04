DS 3 CROSSBACK E DS 7 CROSSBACK: LA CONSEGNA È A DOMICILIO

DS: LE SOLUZIONI IN TEMPO DI VIRUS In tempi difficili come questi, in cui l'emergenza Coronavirus sta mettendo alla prova tanto il sistema sanitario quanto quello economico, è importante l'aiuto di tutti. DS, oltre a essersi dedicata alla produzione di respiratori destinati al sistema sanitario, fa sapere che non abbandonerà i propri clienti, ma darà continuità al servizio di assistenza -nonostante la quarantena- e alla distribuzione dei veicoli con il Delivery Valet. Ecco di cosa si tratta e chi può usufruirne in modo prioritario.

DELIVERY VALET Chiunque stia aspettando la consegna di una DS 3 Crossback o DS 7 Crossback, potrà ancora contare sul sistema di Delivery Valet DS. Nonostante l'isolamento, infatti, il servizio permetterà di ricevere l'auto direttamente a domicilio, presso un indirizzo segnalato. Tra le novità apportate al sistema segnaliamo che ora, per ragioni di sicurezza, verranno sanificati sia l’impianto di climatizzazione sia l’abitacolo stesso dell'auto e che la spiegazione delle particolarità dell'auto avverrà attraverso una video call in diretta. Dopo che un trasportatore specializzato avrà consegnato l'auto, infatti, un DS Expert Advisor sarà virtualmente a disposione per la presentazione dell’auto. Inoltre, grazie alla rete dei DS Service, ora il marchio del Gruppo PSA si impegna a dare priorità all’assistenza tecnica dei veicoli delle persone direttamente impegnate nella lotta contro la pandemia da Coronavirus o isolate e in difficoltà.

L'IMPEGNO DS CONTRO IL COVID In anticipo sulle decisioni del governo, dal 9 marzo scorso tutti i collaboratori DS stanno praticando lo Smart Working. Inoltre, dopo aver distribuito mascherine e materiale medicale in Francia, Italia e Spagna, il Gruppo PSA ha deciso di partecipare alla produzione di 10.000 respiratori, ritagliando uno spazio apposito all’interno della fabbrica di Poissy, luogo di nascita della DS3 Crossback.