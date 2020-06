TRASFORMAZIONE CONTINUA Quando debuttò nel 2014, Citroen C4 Cactus sorprese tutti per il suo design originale e fuori dagli schemi. Fu uno dei primi modelli della Casa a inaugurare il concetto di urban crossover, una formula vincente alla base del successo di Citroen C3 Aircross e C5 Aircross. Nel 2020 il costruttore transalpino decide di ripartire di nuovo da zero e per farlo presenta nuova Citroen C4, proposta per la prima volta anche in versione ë-C4 100% elettrica. L’intenzione è quella di dare l’assalto al segmento C, quello delle compatte, mantenendo però inalterato il carattere da SUV cittadino, che ha plasmato le fortune del modello negli ultimi anni.

DOPPIA ANIMA Il design di nuova Citroen C4 si preannuncia in forte rottura con il passato, le sue forme massicce e scolpite, l’assetto rialzato e il tetto spiovente si sposano con una linea dinamica e sinuosa. Il suo profilo aerodinamico elegante e affusolato e il suo aspetto robusto e tonico si combinano al meglio, fondendo insiemi i tratti caratteristici di una hatchback e il look aggressivo di un SUV coupé. Interni minimal e hi-tech con pochissimi comandi analogici si abbinano a ricercate soluzioni pensate per aumentare comfort e piacere di guida. A bordo di nuova C4 troviamo infatti sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions e sedili Advanced Comfort. Non mancano poi strumentazione digitale, schermo touch a sbalzo, Head-up Display e innumerevoli sistemi elettronici di assistenza alla guida.

RIVOLUZIONE ELETTRICA Oltre alle tradizionali motorizzazioni PureTech benzina e BlueHDi a gasolio, Citroen C4 2021 sarà offerta anche con un’inedita powerunit elettrica. Questa versione, ribattezzata Citroen ë-C4, adotta la stessa tecnologia portata al debutto su Opel Corsa-e, Peugeot e-208 e Peugeot e-2008. Nuova ë-C4 full electric è il quinto modello elettrificato presentato dal Double Chevron nel 2020 e si aggiunge a C5 Aircross Hybrid, Ami EV, ë-Jumpy ed ë-SpaceTourer.

ANTEPRIMA MONDIALE La World Premiere di Citroen C4 ed ë-C4 2021 è fissata per oggi, martedì 30 giungo, a partire dalle ore 13:55. Motorbox seguirà per voi l’evento, aggiornando costantemente questa pagina con le ultime notizie in arrivo dal quartier generale di Citroen. Non mancate dunque di tornare a trovarci per scoprire tutte le news relative a nuova Citroen C4 ed ë-C4.