ATTENTI ALL’ONDA Prosegue per il quarto anno consecutivo la collaborazione fra Citroen e Rip Curl, storico produttore di articoli da surf. Frutto di questa partnership è il SUV C3 Aircross edizione speciale Rip Curl. Il crossover francese si arricchisce di una serie di dettagli esclusivi, che lo distinguono da tutto il resto dalla gamma. Grazie alle dimensioni compatte, alle sue forme massicce e alla posizione di guida rialzata, Citroen C3 Aircross Rip Curl è un’auto dalla vocazione avventuriera, ideale per affrontare il liscio asfalto della città come i fondi irregolari dell'off-road.

DISTINITIVA Citroen C3 Aircross Rip Curl si basa sull’allestimento Shine, il più ricco. Rispetto alle altre versioni su questa special edition spicca la tinta Anodised Ocre ripresa sulla cornice dei proiettori anteriori, sulle calotte dei retrovisori e sui i bordi dei coprimozzi: un richiamo esplicito alle dune di sabbia e al mondo del surf. In prossimità dei passaruota anteriori sono state aggiunte specifiche decalcomanie che si ispirano alle onde del mare e ricordano il logo Rip Curl. Un altro elemento distintivo di questa particolare Citroen C3 Aircross è la colorazione. Il SUV francese è infatti proposto in quattro diverse varianti cromatiche: Platinum Grey, Steel Grey, Pearl Black e Natural White. C3 Aircross Rip Curl monta cerchi in lega 16’’ Matrix Black, che ben si sposano con il tetto nero a contrasto e con i vetri e lunotto posteriori oscurati.

INTERNI AL TOP A un’estetica originale e curata, si accompagnano interni funzionali e tecnologici. I sedili, con decorazione grafica a righe, sono impreziositi da impunture bianche a da una fascia ocra sullo schienale, che richiama alcuni dettagli all'esterno. L’ocra si ritrova inoltre sui tappetini insieme logo Rip Curl. C3 Aircross Rip Curl dispone del medesimo equipaggiamento proposto sull’allestimento Shine e può dunque contare su: navigazione Citroën Connect Nav 3D su TouchPad 7”, Active Safety Brake, Pack City, Citroën Connect Box, Pack Auto e funzione Mirror Screen. Citroen C3 Aircross Rip Curl sarà disponibile in Francia a partire dal 1° giugno 2020 e solo in un secondo momento nel nostro Paese, a prezzi non ancora comunicati.