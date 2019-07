Autore:

Emanuele Colombo

NUOVO MOTORE, NUOVI PREZZI Se siete alla ricerca di un SUV compatto, all'ultima moda, la gamma Citroen C3 Aircross si arricchisce di una nuova versione che va a collocarsi al top del listino. La nuova Citroen C3 Aircrossa Shine adotta il motore a benzina PureTech da 130 CV abbinato al cambio automatico a 6 rapporti EAT6. Altra novità è che il già noto motore PureTech 110 S&S con trasmissione manuale a 6 marce è ora ordinabile su tutte le versioni: dalla Live alla Origins. Tutti i motori, dai benzina PureTech ai diesel BlueHDi, sono omologati Euro 6.2, questi i nuovi prezzi della gamma:



Citroen C3 Aircross Live Feel Shine Origins PureTech 110 S&S 18.300 euro 19.900 euro 21.650 euro 22.050 euro PureTech 130 S&S EAT6 23.550 euro BlueHDi 100 S&S 19.250 euro 20.850 euro 22.600 euro 23.000 euro BlueHDi 120 S&S EAT6 23.050 euro 24.800 euro 25.200 euro

LA CITROEN SUV C3 AIRCROSS Citroen C3 Aircross offre ampie possibilità di personalizzazione e interni modulari che rendono la sua abitabilità molto sfruttabile. Sono 85 le combinazioni per gli esterni e 5 gli allestimenti per gli interni (che vengono chiamati “armonie”). Il sedile posteriore è scorrevole e frazionabile in 2 parti indipendenti e il sedile del passeggero anteriore è ripiegabile: per formare un tavolino e ampliare la lunghezza di carico fino a 2,40 m. Il volume del bagagliaio è di 410 litri, che diventano 520 litri facendo scorrere il divanetto posteriore e ben 1.289 abbattendo gli schienali: il tutto in un'auto lunga appena 4,16 metri.

AIUTI ALLA GUIDA Sono 12 le tecnologie di assistenza alla guida che riducono le preoccupazioni al volante. Tra queste ci sono lo Head up Display per leggere i dati di marcia senza togliere gli occhi dalla strada, la frenata automatica Active Safety Brake, la commutazione automatica dei fari, il riconoscimento dei limiti di velocità, l’Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata e il parcheggio semi-automatico Park Assist. Oltre alla funzione Grip Control con Hill Assist Descent che ottimizza l'aderenza sui vari tipi di terreno.

CONNETTIVITÀ DI BORDO Quanto alle dotazioni di bordo, sono previste quattro funzioni di connettività, tra cui il ricaricatore wireless per lo Smartphone nella console centrale. Per un’esperienza di guida sempre connessa c’è il Citroën Connect Nav, navigazione 3D con riconoscimento vocale abbinato ai servizi TomTom Traffic. E per chi non ha bisogno di rimanere connesso in ogni istante del proprio viaggio, l'abitacolo è reso più luminoso dal grande tetto panoramico apribile in vetro.