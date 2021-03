ETEROZIGOTI A separarle sono sia il cognome, sia la cifra inclusa nel nickname, ma non il gruppo etnico di appartenenza. Lo stile, quello sì, sarà diverso sia dalla collega di pianale a marchio Hyundai, sia anche da ogni altra Kia sin qui mai prodotta. Tutto lascia in ogni caso immaginare come Kia EV6 mutui base meccanica e quadri elettrici di bordo e di potenza da Ioniq 5. Dalla Corea, ecco le prime immagini e le prime animazioni del SUV 100% elettrico apripista di una intera gamma di modelli ad emissioni zero. Video teaser registrati in una tattica penombra, tuttavia le forme, in parte, già abbandonano l'anonimato.

ARROTONDATA Costruita dunque sulla nuova Electric-Global Modular Platform (E-GMP), da Kia EV6 potrebbero cadere definitivamente i veli già entro la fine del mese di marzo 2021. Prima nativa elettrica Kia, prima Kia a sfoggiare il nuovo logo, prima inoltre di una nuova scuola di design che coniuga - parafrasando le dichiarazioni di Karim Habib, Senior Vice President e Head of Kia Global Design Center - forme virili a accenti che richiamano l'ecologia. Passando al laser le fotografie, si notano un cofano arrotondato, un tettuccio spiovente, fari posteriori in rilievo che tratteggiano un motivo ad arco, con decine di segmenti LED a ricordare una ruota dentata (vedi i video). Le dimensioni? Se rispecchieranno quelle di Ioniq 5, circa 4 metri e 60.

IPSE DIXIT “EV6 - afferma Habib - esprime al meglio la mission del nostro brand slogan Movement that inspires e della nostra nuova filosofia di design. Questo veicolo è stato progettato per fare di ogni singolo viaggio un motivo di ispirazione, andando a migliorare la vita quotidiana dei nostri clienti e fornendo loro il massimo di un’esperienza unica nella sua semplicità. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere nella vita di tutti i giorni l’esperienza del nostro brand, creando veicoli elettrici dal carattere forte, originali e accattivanti''.

IN SOSTANZA Tutte le future Kia a trazione totalmente elettrica verranno quindi denominate seguendo un’inedita nomenclatura. Ma quale sostanza, dietro alla forma? In mancanza di dati ufficiali, il dubbio è se potenza e autonomia di EV6 (qui le nostre foto spia) combaceranno coi valori di Hyundai Ioniq 5 (motori da 170 a 300 cv, batterie da 50 a 72,6 kWh), oppure se il brand sceglierà un posizionamento più elevato, anche in termini di prezzi e dotazioni. Alle risposte, manca giusto qualche settimana.