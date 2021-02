BRAND NEL BRAND La nascita di un'auto, ma anche di una nuova intera divisione. Hyundai Ioniq 5 la prima di una serie, un SUV 100% elettrico che inaugura un new deal non solo in chiave tecnologica, ma anche stilistica. Guarda gli highlight nel video in gallery, o ancora meglio, rivivi la diretta streaming della world premiere, sotto all'indice.





SCOCCA Ioniq 5 è innanzitutto il primo modello a nascere sulla specifica piattaforma dedicata ai BEV di Hyundai, nome in codice Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Pur ultramoderno, il design rievoca Hyundai Pony, la prima vettura di produzione dell’azienda 45 anni fa, e si riconosce subito per l'interasse lungo ben 3 metri. La lunghezza complessiva è invece di 4,64 metri.

DESIGN Parte anteriore con il cofano a conchiglia per ridurre al minimo gli spazi tra i pannelli della carrozzeria e garantire un’aerodinamica ottimale. Il paraurti anteriore dalla forma a V incorpora le luci diurne (DRL): gruppi ottici a forma di pixel caratterizzano sia la parte anteriore, sia quella posteriore. Lateralmente, le maniglie automatiche a scomparsa assicurano una superficie pulita e una maggiore efficienza aerodinamica. Completano il quadro la forma robusta del montante C, ispirata al concept elettrico “45”, e le ruote aerodinamice con diametro di 20 pollici, i cerchi più grandi mai ospitati da un veicolo elettrico Hyundai.

In abitacolo il tema “Living Space” è sviluppato soprattutto dalla Universal Island, una consolle centrale mobile che può scorrere indietro fino a 140 mm. Hyundai ha inoltre ridotto lo spessore dei sedili anteriori del 30%, offrendo così maggiore spazio ai passeggeri posteriori. Numerosi punti di contatto – sedili, headliner (rivestimento padiglione interno), finiture delle portiere, pavimento e bracciolo – sono realizzati con materiali eco-compatibili e ricavati da fonti sostenibili, come bottiglie in PET riciclate, filati (PET biologico) di origine vegetale e filati di lana naturale, ma anche ecopelle lavorata con estratti vegetali e vernici biologiche da estratti vegetali. Si può scegliere tra nove colori per gli esterni, comprese cinque tonalità ispirate alla natura. Gli interni si declinano invece in tre opzioni cromatiche.

DUAL MOTOR Ioniq 5 sarà disponibile con una intera gamma di powertrain elettrici. Due opzioni per il pacco batteria, da 58 kWh o 72,6 kWh, e due sistemi di propulsione elettrica, con il solo motore posteriore o con entrambi i motori, anteriore e posteriore. Al vertice si colloca la configurazione con trazione integrale (AWD) abbinata alla batteria da 72,6 kWh, in grado di sprigionare una potenza combinata di 306 cv e una coppia massima di 605 Nm, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e un'autonomia massima (in configurazione 2WD) di circa 470-480 km­­­ da standard WLTP.

RICARICA La piattaforma E-GMP di Ioniq 5 è compatibile con infrastrutture di ricarica a 400V e 800V grazie al primo sistema multi-ricarica brevettato al mondo ad agire sul motore e sull’inverter per variare da 400V a 800V. Utilizzando un caricatore da 350 kW, ricarica dal 10% all’80% in appena 18 minuti, o 5 minuti per recuperare 100 km di autonomia. La funzione V2L che permette poi di utilizzare o ricaricare liberamente qualsiasi dispositivo elettrico, come biciclette, monopattini o attrezzatura da campeggio, trasformando l'auto in un alimentatore su ruote. Una porta da 3,6 kW si trova sotto i sedili posteriori e può essere attivata quando il veicolo è acceso, mentre una seconda porta è posizionata nello sportello di ricarica esterno e può fungere da alimentatore anche quando il veicolo è spento.

A BORDO Ma Ioniq 5 è un concentrato di tecnologie tout court. L’ampio e configurabile dual cockpit vanta un display touchscreen da 12 pollici per l’infotainment e un cruscotto digitale da 12 pollici personalizzabile in base alle esigenze del cliente. L'Head-Up Display a Realtà Aumentata (AR HUD) trasforma inoltre il parabrezza in uno schermo vero e proprio.

ADAS L'ultima release di Hyundai SmartSense include Highway Driving Assist 2 (HDA 2), Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con funzionalità junction turning /junction crossing, Blind Spot View Monitor (BVM), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), High Beam Assist (HBA), Driver Attention Warning (DAW) e altri sistemi ancora.

Non si conoscono ancora né prezzi, né tempi precisi di debutto sul mercato. Ioniq 5 sarà disponibile in alcuni Paesi selezionati a partire dalla prima metà del 2021.