INTERNI CONFIGURABILI Dopo la scheda tecnica della Ioniq 5 e una serie di video teaser che ne anticipano le doti, Hyundai stessa pubblica due scatti e un mini video per far intravedere gli interni del suo nuovo SUV elettrico, atteso per il lancio - ora è ufficiale - il prossimo 23 febbraio 2021. La piattaforma elettrica dedicata consente un passo lungo e pavimenti piatti, che segnano una netta differenza rispetto ai SUV di medie dimensioni con propulsori e trazione 4x4 convenzionali. Come conseguenza, l'interno è spazioso e, come si intuisce dal video teaser, anche personalizzabile, per offrire configurazioni flessibili per privilegiare di volta in volta i passeggeri oppure il carico.

LA CONSOLE SI MUOVE In particolare, la console centrale non è più fissa, ma diventa un elemento d'arredo mobile, per agevolare l'uscita di qualunque passeggero da qualunque lato dell'auto: è il pavimento piatto a consentire alla console centrale di scorrere avanti e indietro. I sedili Zero-Gravity del conducente e del passeggero anteriore sono poi in grado di trasformarsi in qualcosa di simile a una chaise longue, tramite sostegni per le gambe che consentono ai passeggeri di ''rilassarsi e ricaricarsi'' mentre il loro veicolo viene ricaricato. Tutti i sedili sono mobili e rendono più facile per gli adulti seduti davanti prendersi cura dei bambini e degli animali domestici che occupano la parte posteriore.

SPAZIO LIVING Ispirati dal tema Living Space, i designer di Ioniq 5 hanno lavorato per offrire interni fortemente innovativi. ''Ioniq 5 è una dichiarazione di design che offre uno sguardo ottimistico su ciò che i clienti possono aspettarsi nella nuova era dei veicoli elettrici'', dice SangYup Lee, Senior Vicepresidente e Capo del Global Design Center di Hyundai. “Il passo lungo si traduce in una nuova dimensione dello spazio. Abbiamo progettato questo spazio come un luogo perfetto per ricaricarsi: la tua casa lontano da casa''.

INTERNI GREEN I sedili sono rivestiti in ecopelle tinta e trattata con oli vegetali estratti dai semi di lino. Altri morbidi arredi in tutta la cabina sono costituiti da tessuti derivati ​​da fibre sostenibili: dalla canna da zucchero, dalla lana e da bottiglie di plastica riciclate. Superfici come il cruscotto, gli interruttori, il volante e i pannelli delle porte sono rivestiti con una bio vernice poliuretanica composta da oli di fiori di colza e mais.

EDIZIONE LIMITATA Per celebrare l'anteprima mondiale dello Ioniq 5, Hyundai lancerà la versione Project 45 in edizione limitata a 3.000 esemplari. I clienti potranno prenotarla online a un prezzo speciale dal 23 febbraio e saranno i primi a ricevere l'auto quando le consegne avranno inizio, nell'estate 2021. Non solo. I clienti riceveranno in anticipo contenuti sotto forma di video esclusivi, immagini e aggiornamenti di notizie, e rimarranno informati sullo stato della loro auto da quando lascia la fabbrica a quando viene consegnata. Inoltre, ciascun cliente di Project 45 avrà compresi nel prezzo due anni di abbonamento a Ionity, la rete di ricarica ad alta potenza leader in Europa.