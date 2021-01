IONIQ 5, ARRIVA IL TRAILER Dopo Tenet è già ora di un nuovo film di Christopher Nolan? È finalmente arrivato 007 No Time To Die? O si tratta del nuovo Batman? Niente di tutto questo: anche se sembra decisamente un film d'azione, il video che potete vedere qui sotto è il trailer della world premiere di Hyundai Ioniq 5. La nuova auto della Casa coreana, prima di tre modelli di una gamma inedita, è molto attesa, e a Hyundai stanno facendo un ottimo lavoro su queste aspettative. Poco tempo fa vi abbiamo mostrato le prime foto ufficiali, poi sono seguiti una serie di teaser. Ma non solo: non ufficialmente sono sfuggite anche le foto degli interni e la scheda tecnica.

IL SUV ELETTRICO Ora il momento cruciale si avvicina: la presentazione è prevista per un giorno non meglio specificato del mese di febbraio 2021, e Hyundai intanto fa salire l'hype per il nuovo modello con questo video degno del trailer di un action movie. Il SUV lancerà Ioniq come un brand a se stante, dedicato al mondo elettrico, e non a caso Ioniq 5 sarà su una piattaforma espressamente concepita per la mobilità green: la E-GMP (Electric-Global Modular Platform) di Hyundai.

I DETTAGLI Sulla stessa piattaforma, e sempre a nome Ioniq seguiranno poi la berlina Ioniq 6 e il SUV di dimensioni più grandi Ioniq 7. Ma venendo ai dettagli di Ioniq 5, basata sulla concept car Hyundai EV 45, sappiamo che le dimensioni (4,64 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza, 1,60 metri di altezza) sono più o meno quelle di Tucson, ma con un passo più lungo (3 metri). La batteria della prima versione base, da 58 kWh permetterà un'autonomia di 450 km, mentre successivamente l'arrivo della versione con batteria da 73 kWh consentirà ben 550 km di autonomia. Per quanto riguarda la potenza, i dati della scheda tecnica leakata sul web parlano di 308 CV e uno 0 a 100 in 5,2 secondi. Molto interessante anche l'elemento della ricarica rapida a 800 Volt, che dovrebbe permettere una ricarica dal 20 all'80% in soli quindici minuti. La sfida a Tesla e a tutti i principali player del settore EV è lanciata, ora non resta che aspettare febbraio per la presentazione ufficiale e, al più presto, una prova su strada.