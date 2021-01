DALLA CONCEPT ALLA SERIE Il lancio ufficiale non è lontano, si parla al più tardi di inizio febbraio, e della Hyundai Ioniq 5 vi abbiamo già anticipato la scheda tecnica. Ora The Korean Car Blog, sempre sul pezzo quando si tratta del SUV elettrico che lancia Ioniq EV come brand a sé stante, ha pubblicato una foto spia che rivela parte degli interni (foto sotto).

UN TOCCO DI MERCEDES? Ispirata alla concept Hyundai 45, la versione di serie di Ioniq 5, mantiene in parte le aspettative, con una plancia molto ampia e tutta digitale. Tuttavia, invece dell'unico schermo ultrapanoramico mostrato sul prototipo, qui il layout cambia per affidarsi a due distinti display affiancati: sulla falsariga dell'MBUX che troviamo, per esempio, sulle Mercedes Classe A.

ANCORA MISTERI Rimane nascosto il lato destro della plancia, che potrebbe nascondere qualche sorpresa a vantaggio del passeggero: la foto qui sopra mostra com'era nella concept Hyudnai 45. La Ioniq 5 sarà il primo dei tre modelli, che completeranno la gamma del marchio. La seguiranno la berlina Ioniq 6 e il SUV di grandi dimensioni Ioniq 7.