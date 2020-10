The Batman: a quando il ritorno dell'Uomo Pipistrello?

Vi abbiamo già parlato qualche volta di The Batman, il nuovo film dell'Uomo Pipistrello (diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson con Zoe Kravitz, figlia di Lenny, nel ruolo di Catwoman e Colin Farrell in quello di Penguin). Sta venendo girato in questo periodo, ma siccome la situazione attuale dell'industria cinematografica è quella che è la sua data di uscita è già stata rimandata da un iniziale primo ottobre 2021 a un fantascientifico 4 marzo 2022. E speriamo che non sia solo il primo di una serie di ritardi. Nel frattempo Pattinson si è pure preso il Coronavirus, ma è guarito.

DIETRO LE QUINTE Sta di fatto però che il film, per quel che si ha avuto modo di vedere finora, sembra molto interessante. Se già vi avevamo fatto vedere quale sarà la sua Batmobile, ora è giunto il momento di qualche indiscrezione sulle due ruote che verranno cavalcate dal protagonista. Parliamo di indiscrezioni perché non si tratta di immagini ufficiali, bensì di foto e video rubati da qualche curioso durante le riprese, a Londra e a Liverpool.

LE MOTO Nelle foto in cui non è vestito da Batman, Pattinson (verosimilmente nei panni di Bruce Wayne) guida una rat-bike che potrebbe essere una Honda CB750; nelle scene in cui compare come Uomo Pipistrello invece è a bordo di una grossa cafe racer pesantemente customizzata, in cui molti commentatori intravedono una base di Harley-Davidson FLS Softail, che non raggiunge comunque i livelli di arroganza dell'indimenticabile bat-moto dei film diretti da Christopher Nolan.

IL VIDEO Nel video che vi mostriamo qui sopra, e che è l'unico modo di vedere la bat-moto in azione (per ora), si può anche osservare il dietro le quinte di una caduta. Ma il titolo del video ci sembra piuttosto ingannevole: non si tratta di Robert Pattinson che cade durante le riprese, ma molto più verosimilmente del suo stuntman che inscena una caduta assolutamente prevista dal copione.