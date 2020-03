UN NUOVO BATMAN Forse non tutti sanno che è in fase di realizzazione un nuovo film di Batman. Manca ancora molto tempo, ma il 25 giugno del 2021 dovrebbe essere nelle sale (almeno in quelle USA) The Batman, una nuova versione delle origini dell'uomo pipistrello con protagonista Robert Pattinson. Il cast prevede anche altri nomi di spicco come quelli di Zoe Kravitz, John Turturro e Colin Farrell. Ma è sul regista che ci vogliamo concentrare quest'oggi. Perché è a lui che si deve lo svelamento di come sarà la nuova Batmobile.



LA NUOVA BATMOBILE Infatti Matt Reeves, già autore di Cloverfield, proprio ieri ha pubblicato su Twitter tre foto che ce la mostrano in tutto il suo fascino. L'auto non ha l'aspetto da carroarmato della Tumbler che abbiamo visto nella Trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan, né somiglia a quella equipaggiata con lanciarazzi e mitragliatori di Batman vs Superman: si tratta invece di una vettura dallo spirito molto più retro, che ricorda una muscle car degli anni Sessanta. È un po' un ritorno alle origini, dal momento che la Batmobile originale dei fumetti era in effetti una sport car modificata, e non una specie di blindato militare.





I DETTAGLI L'ispirazione qui viene da auto come Dodge Charger o Ford Mustang (nelle loro versioni storiche), per quanto non manchino accorgimenti che ne aumentano esponenzialmente l'aggressività, come si addice all'automobile di un supereroe. È infatti equipaggiata con un motore centrale V8 (o forse V10?) e scarichi a turbina, dai quali vedremo probabilmente uscire delle belle fiammate. Sul retro fa bella mostra di sé un paraurti decisamente massiccio, oltre a fari degni di una supercar assolutamente moderna. Se tutto ciò non bastasse per non vedere l'ora di ammirarla sullo schermo, al tweet del regista ha risposto l'attore Jeffrey Wright, che nel film interpreterà il commissario Gordon. La sua risposta? ''E aspettate di sentirla ruggire''.