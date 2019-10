Autore:

Federico Sardo

LA BATMOBILE DI BEN AFFLECK Se il vostro sogno è sempre stato quello di possedere una Batmobile, sapete che potete contare su Motorbox. Dopo avervene già proposta una qualche tempo fa, ora vi segnaliamo un'altra occasione da non perdere, sempre che abbiate circa 800mila euro da parte. Sul sito Auto.Ru, infatti, si trova in vendita una replica funzionante e a grandezza naturale della Batmobile guidata da Ben Affleck nel 2016 in Batman v. Superman, costruita in America ma ora di stanza a Mosca.

LE SPECIFICHE Si tratta di un bolide notevole, in primis nelle dimensioni: sei metri di lunghezza e quattro di larghezza, per una tonnellata e mezzo di peso. Per questo motivo, purtroppo, non può circolare per strada, ma siamo sicuri che non vi farete certo fermare da queste quisquilie. Il motore? Un V8 da 5,0 litri e 502 CV di potenza, con cambio automatico a otto velocità.

ACCESSORI NOTEVOLI Equipaggiata con vetri blindati e volante retrattile in stile auto da corsa, in Russia al modello originario sono state aggiunte anche portiere automatizzate, una telecamera per la visione notturna, una a infrarossi con uno zoom da 255x, un mirino laser e infine, sul paraurti anteriore, una replica della pistola dell'auto del film, che può anche riprodurre il suono degli spari. Pare che al mondo esistano solo quattro esemplari di questa meraviglia, quindi è decisamente una bella opportunità. Se ad approfittarne dovesse essere un lettore di Motorbox, speriamo quantomeno che ci faccia fare un giro (in pista).