MODELLO INEDITO DALLA COREA La coreana Hyundai non ferma la sua offensiva nel segmento delle citycar con la i10, un modello che sta riscuotendo un buon successo commerciale. Infatti, sono di pochi giorni fa le immagini del nuovo mini SUV Bayon, e oggi parliamo di un prototipo pizzicato durante i collaudi in Scandinavia. Che sia lo stesso modello? Per ora non c’è nulla di confermato anche perché di Bayon abbiamo solo dei teaser, che non ci fanno capire esattamente forme e dimensioni. Tuttavia, le foto del prototipo sulla neve sono sotto i nostri occhi e appare chiaro come Hyundai stia esplorando anche il filone dei SUV/crossover super compatti. Il nome in codice del muletto che vedete è AX1 e attualmente si trova in una fase avanzata dei suoi collaudi. Il curioso fuoriprogramma, con uscita di strada durante i test, si è risolto grazie al provvidenziale aiuto della “compagnia della spinta”, e il prototipo non ha subito danni. Si tratta di un modello globale con potenziale focus sui mercati emergenti come l'India e le cui misure lo faranno diventare il SUV/crossover più piccolo ed economico nel portafoglio della casa automobilistica asiatica.

COMPATTO COME UNA CITYCAR Come rivelano le immagini, la Hyundai AX1 presenta ingombri molto ridotti, ma la sua altezza dal suolo le conferisce un fascino da baby Sport Utility. Sotto la mimetizzazione, l'ultimo crossover Hyundai mostra uno stile fresco, che non ha quasi nulla in comune con l'attuale identità di design del marchio coreano. Il profilo spigoloso ricorda la Suzuki Ignis ma altri dettagli di stile sono unici. Per esempio, ci sono dei grossi fendinebbia sul paraurti anteriore, le maniglie delle porte posteriori sono nascoste alla base dei montanti C e in coda trovano posto luci montate molto in alto. Lo sbalzo anteriore è corto, suggerendo che sotto il cofano troverà spazio un motore compatto, probabilmente ereditato dalla i10. Un altro spunto di interesse è che i freni a disco possono essere visti sia davanti sia dietro, ma di solito per un'auto di questo segmento, i dischi sono offerti solo sull’asse anteriore.

TRE CILINDRI TURBO DA 100 CV Parlando di motori compatti, è molto probabile che il futuro city/crossover di Hyundai sia alimentato dal motore tre cilindri turbo-benzina da 1,0 litri della i10 N Line, attualmente capace di erogare 100 CV, ed è probabile che vengano offerti sia il cambio manuale sia quello automatico. A seconda del mercato, il nuovo modello Hyundai dovrebbe offrire anche un propulsore esclusivamente elettrico, ma su questa teoria non c’è nessuna conferma dal management coreano. Per quanto riguarda l’infotainment, Hyundai ha già stabilito un punto di riferimento in questo segmento con il sistema di ultima generazione a bordo della i10 ed è ragionevole pensare che anche l’AX1 disporrà della medesima tecnologia in base ad allestimenti e prezzi di listino. Chiaramente, molti componenti saranno condivisi con altri modelli già sul mercato come i10 e i20. Il prototipo Hyundai è a una delle sue primissime apparizioni in pubblico, ma la sua struttura praticamente definitiva, suggerisce che il debutto sul palcoscenico mondiale potrebbe avvenire già quest'anno nonostante la pandemia di Coronavirus ne abbia rallentato un po’ lo sviluppo.